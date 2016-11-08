El Bab'tan acÄ± haber, bir ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde bulunan DEAÅž'Ä±n yerleÅŸtirdiÄŸi el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalasÄ± sÄ±rasÄ±nda patlayÄ±cÄ±lardan birinin patlamasÄ± sonucu 1 astsubay ÅŸehit oldu 2 asker yaralandÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, "Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Bakanlar Kurulunda dÃ¼n imzadan Ã§Ä±ktÄ±, yakÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle o dÃ¶nemde Adli TÄ±p Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda gÃ¶revli 15'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Anayasa referandumuyla ilgili konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ''Bu referanduma 'Evet' deyince Ã¼lke bÃ¶lÃ¼necek olsa, Ã¶nce Kandil koÅŸa koÅŸa 'Evet' der. BÃ¶yle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na, teperler mi?'' dedi
MuÄŸla'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 7 asker yaralandÄ±
KadÄ±kÃ¶y'deki operasyonda 5 bin 710 korsan kitap ele geÃ§irildi
YÃ–K'ten, YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n, TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±, DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± ve TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± iÃ§in de kabul edileceÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" dedi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesi, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, uzun ve zorlu bÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§ler nedeniyle vatandaÅŸlarda maÄŸduriyete yol aÃ§an "veraset ve intikal vergisi" iliÅŸiÄŸi kesme uygulamasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar yurt Ã§apÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Operasyonlarda birÃ§ok FETÃ– Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerden tutuklananlar da var.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli, "15 Temmuz depreminin tekrarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Dikkatli olmak gerekir" dedi
Resmi Gazete'de 2003 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan "Ã‡in Halk Cumhuriyeti MenÅŸeli MallarÄ±n Ä°thalatÄ±nda Korunma Ã–nlemleri YÃ¶netmeliÄŸi"nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi
Kendilerini telefonda polis, savcÄ± ve hakim olarak tanÄ±tarak 100'Ã¼n Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ± 500 bin lira dolandÄ±ran suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 182'inci gÃ¼nÃ¼nde 44 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
15 Temmuz gecesi cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbeciler, Ankara Adliyesine getirildi.
TSK, El Bab'ta iki askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir askerin de ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±