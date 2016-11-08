10:06, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

El Bab'tan acÄ± haber, bir ÅŸehit





TSK, El Bab'ta iki askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir askerin de ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde bulunan DEAÅž'Ä±n yerleÅŸtirdiÄŸi el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalasÄ± sÄ±rasÄ±nda patlayÄ±cÄ±lardan birinin patlamasÄ± sonucu 1 astsubay ÅŸehit oldu 2 asker yaralandÄ±.

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