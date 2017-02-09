10:28, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 44 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 182'inci gÃ¼nÃ¼nde 44 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 182'inci gÃ¼nÃ¼ndeÂ 109 DEAÅž hedefiÂ karadan ve havadan vuruldu. TopÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucuÂ 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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