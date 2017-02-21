10:26, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

'Halisdemir' davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, bugÃ¼n Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlandÄ±.

GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbeciler, Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan duruÅŸma iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Sincan Cezaevinden Ankara Adliyesine getirilen sanÄ±klar, jandarma koridorunda arka kapÄ±dan adliyeye sokuldu.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davada, 18 sanÄ±ktan 17'si hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan dÃ¶rder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca hakkÄ±nda da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

AyrÄ±ca, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klar hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden" yedi buÃ§uk yÄ±ldan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

Bu arada, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n duruÅŸma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise ilk kez Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman yapÄ±yor.