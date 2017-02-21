10:44, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Silah satÄ±ÅŸlarÄ±na Asya'dan gelen talep artÄ±ÅŸta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Stockholm BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ (SIPRI), OrtadoÄŸu ve Asya bÃ¶lgelerinden gelen talep artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda silah ticaretinin, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±ndaki en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Merkezi Ä°sveÃ§'te merkezi bulunan SIPRI'nin 2012-2016 silah satÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, 2004'ten bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren satÄ±ÅŸlarÄ±n son 5 yÄ±lda, bir Ã¶nceki 5 yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 8,4 gibi Ã¶nemli bir oranda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AynÄ± dÃ¶nemde Asya ve OrtadoÄŸu'ya yapÄ±lan silah satÄ±ÅŸlarÄ± artarken, Avrupa, Amerika ve Afrika'ya satÄ±ÅŸlarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k silah ihracatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n sÄ±rasÄ±yla ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve Almanya olduÄŸu, bu Ã¼lkelerin, toplam silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸu belirtildi.

ASYA

Asya ve Okyanusya Ã¼lkelerine yapÄ±lan silah satÄ±ÅŸÄ± 2012-2016 arasÄ±nda yÃ¼zde 7,7 artarak, kÃ¼resel ithalatÄ±n yÃ¼zde 43'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

2012-2016 arasÄ±nda silah ithalatÄ±nda Hindistan ilk sÄ±radaydÄ±. Silah alÄ±mÄ±nÄ± yÃ¼zde 43 arttÄ±rarak, kÃ¼resel silah ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼ Ã¼stlenen Hindistan'Ä±n, bÃ¶lgesel rakipleri Ã‡in ve Pakistan'dan Ã§ok daha fazla silah ithal etmesi dikkati Ã§ekti.

SIPRI uzmanÄ± Siemon Wezeman, "BÃ¶lgesel silah kontrol mekanizmalarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± Asya'da, Ã¼lkeler silah mÃ¼himmatlarÄ±nÄ± artÄ±rmaya devam ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡in'in yerli Ã¼rÃ¼nlerle silah ithalatÄ±nÄ± ikame edebildiÄŸini belirten Wezeman, Hindistan'Ä±n Rusya, ABD, Avrupa Ã¼lkeleri, Ä°srail ve GÃ¼ney Kore gibi tedarikÃ§i Ã¼lkelere baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu ifade etti.

OrtadoÄŸu'da silah ithalatÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

SIPRI raporuna gÃ¶re, OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinin silah ithalatÄ±, 5 yÄ±lda yÃ¼zde 86 oranÄ±nda arttÄ± ve bu Ã¼lkelerin kÃ¼resel silah ticaretindeki paylarÄ± yÃ¼zde 29'a Ã§Ä±ktÄ±.

AynÄ± dÃ¶nemde, Suudi Arabistan silah alÄ±mÄ±nÄ± yÃ¼zde 212 artÄ±rarak, ikinci en yÃ¼ksek silah ithalatÄ± yapan Ã¼lke konumuna geldi. Katar'Ä±n da silah ithalatÄ±nÄ± yÃ¼zde 245 oranÄ±nda artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Wezeman, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin askeri kapasitelerini geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§oÄŸunlukla ABD ve Avrupa'dan silah ithal ettiÄŸini ifade etti.

BAÅžI ABD Ã‡EKÄ°YOR

En fazla silah ihracatÄ± yapan ABD'nin silah satÄ±ÅŸlarÄ± 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bir Ã¶nceki 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶neme gÃ¶re yÃ¼zde 21 oranÄ±nda artarak, kÃ¼resel silah ihracatÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini oluÅŸturdu.

Rapora gÃ¶re, ABD silahlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± OrtadoÄŸu'ya satÄ±ldÄ±. ABD'nin en az 100 Ã¼lkeye silah satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Rusya, kÃ¼resel silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 23'Ã¼nÃ¼ Ã¼stlenerek ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Rus silahlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'i Hindistan, Vietnam, Ã‡in ve Cezayir'e gitti.

Ã‡in de son 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde silah ihracatÄ±nÄ± yÃ¼zde 6,2 artÄ±rarak bu alanda Fransa ve Almanya'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Fransa'nÄ±n kÃ¼resel silah ihracatÄ±ndaki payÄ± yÃ¼zde 6, Almanya'nÄ±n da yÃ¼zde 5,6 idi. Almanya'nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda silah ihracatÄ±nÄ±n rekor dÃ¼zeye ulaÅŸmasÄ±na raÄŸmen son 5 yÄ±lda silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 36 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.