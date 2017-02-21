GÃ¼ncelleme: 10:47, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

10 ilde telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu: 40 gÃ¶zaltÄ±





Kendilerini telefonda polis, savcÄ± ve hakim olarak tanÄ±tarak 100'Ã¼n Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ± 500 bin lira dolandÄ±ran suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdanaÂ merkezli 10 ilde eÅŸ zamanlÄ±Â operasyonlarda, kendileriniÂ polis,Â savcÄ±Â veÂ hakimÂ olarak tanÄ±tarakÂ vatandaÅŸlarÄ±Â telefonla dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±Â ileri sÃ¼rÃ¼len 40 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Åžubesi ekipleri, telefonla dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 ay sÃ¼ren teknik takip sonucu polis ekipleri, Adana, ÅžanlÄ±urfa, AdÄ±yaman, Denizli, DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, Adana Adli TÄ±p Biriminde yapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ZanlÄ±larÄ±n 100'Ã¼n Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ± 500 bin lira civarÄ±nda dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸinin daha arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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