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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:19, 21 Åžubat 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
10:57, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

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Ã‡iÌ‡n mallarÄ±nÄ±n ithalatÄ±nda korunma Ã¶nlemleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡iÌ‡n mallarÄ±nÄ±n ithalatÄ±nda korunma Ã¶nlemleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Resmi Gazete'de 2003 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan "Ã‡in Halk Cumhuriyeti MenÅŸeli MallarÄ±n Ä°thalatÄ±nda Korunma Ã–nlemleri YÃ¶netmeliÄŸi"nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡iÌ‡nÂ menÅŸeli mallarÄ±nÂ ithalatÄ±nda korunma Ã¶nlemleriÌ‡ yÃ¶netmeliÌ‡ÄŸiÌ‡ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ktenÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin yÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

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