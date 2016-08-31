10:57, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ã‡iÌ‡n mallarÄ±nÄ±n ithalatÄ±nda korunma Ã¶nlemleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Resmi Gazete'de 2003 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan "Ã‡in Halk Cumhuriyeti MenÅŸeli MallarÄ±n Ä°thalatÄ±nda Korunma Ã–nlemleri YÃ¶netmeliÄŸi"nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡iÌ‡nÂ menÅŸeli mallarÄ±nÂ ithalatÄ±nda korunma Ã¶nlemleriÌ‡ yÃ¶netmeliÌ‡ÄŸiÌ‡ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ktenÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin yÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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