11:09, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

MHP lideri BahÃ§eli'den '15 Temmuz' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, siyasi kavrayÄ±ÅŸ ve anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, taktik deÄŸilse bile stratejik olarak 15 Temmuz sonrasÄ± zorunlu olarak deÄŸiÅŸmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â "Ã‡Ã¼nkÃ¼ 15 Temmuz depreminin farklÄ± zaman ve bahanelerle tekrarÄ± ihtimal de olsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, beklenmelidir." sÃ¶zleriyle ifade etti.

MHP Genel BahÃ§eli, "Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz deÂ idamÂ talebinde Ä±srar ediyorsa, o zaman bize dÃ¼ÅŸen bu kanuni dÃ¼zenlemeyi TBMM'de yapmak, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na hak ettiÄŸi cezayÄ± vermektir. AKP top Ã§evirmesin, zamana oynamasÄ±n, hakikaten idamÄ±n geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sÃ¶zÃ¼ sÃ¶z olsun, buna kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek verecektir."dedi.

'15 TEMMUZ' UYARISI

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, siyasi kavrayÄ±ÅŸ ve anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, taktik deÄŸilse bile stratejik olarak 15 Temmuz sonrasÄ± zorunlu olarak deÄŸiÅŸmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ 15 Temmuz depreminin farklÄ± zaman ve bahanelerle tekrarÄ± ihtimal de olsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, beklenmelidir." ifadesini kullanan BahÃ§eli, " Darbeler bitti, vesayet gitti, ileri demokrasi geldi derken, TÃ¼rk milleti zalimce kurgulanmÄ±ÅŸ, arka planÄ±nda kÃ¼resel zulmÃ¼n parmak izleri bulunan bir saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"BÄ°Z VATAN, MÄ°LLET, BAYRAK Ä°Ã‡Ä°N ELÄ°MÄ°ZÄ° TAÅžIN ALTINA KOYUYORUZ"

Mevcut yÃ¶netim sistemiyle daha bÃ¼yÃ¼k musibetlere "dur" demenin ve baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n artÄ±k Ã§ok zor olduÄŸunu belirten BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Elbette biz devlet iÃ§in 'evet', millet iÃ§in 'evet', cumhuriyet iÃ§in 'evet', TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in 'evet', TÃ¼rkiye iÃ§in 'evet' diyeceÄŸiz. Millet-devlet kaynaÅŸma ve kenetlenmesine seve seve destek vereceÄŸiz. Niye 'evet' diyor muÅŸuz? Ne yapacaktÄ±k? FETÃ–'nÃ¼n yanÄ±nda mÄ± duracaktÄ±k? 'Evet' derken, dÃ¼nkÃ¼ sÃ¶zlerimizle Ã§eliÅŸiyormuÅŸuz. Niye Ã§eliÅŸelim?Â PKK'nÄ±n, CHP'nin, EMEP'in, Ã–DP'nin, TKP'nin, elinde Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kanÄ± olan AydÄ±nlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kuyruÄŸuna takÄ±lmak asÄ±l Ã§eliÅŸki ve Ã§Ã¼rÃ¼me deÄŸil midir? Biz TÃ¼rkiye diyoruz, vatan, millet, bayrak ve devlet iÃ§in elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyuyoruz."

"PKKâ€™NIN TIRMANDIÄžI DALA SALINCAK KURAN BU ZÄ°HNÄ°YET..."

BahÃ§eli, 16 Nisan'da bir parti, bir ÅŸahÄ±s, bir fikir, bir siyaset deÄŸil; Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸininin oylanacaÄŸÄ±nÄ±, milletin kendi geleceÄŸi hakkÄ±nda bir karar vereceÄŸini dile getirerek, Ã§Ä±kan sonuca herkesin baÄŸlÄ±, saygÄ±lÄ± ve hÃ¼rmetkar olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

CHP sÃ¶zcÃ¼lerinin, bazÄ± anketÃ§ilerin, bir kÄ±sÄ±m kalem ve Ã§Ã¼rÃ¼k Ã§arÄ±k fikir sahiplerinin kendi tabansÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± unutup, MHP tabanÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n "hayÄ±r" vereceÄŸi kehanetiyle yatÄ±p kalktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BahÃ§eli, "Bunlara ne desek boÅŸtur, zira kafalarÄ± bÃ¼yÃ¼k iÃ§i boÅŸ, tut kulaklarÄ±ndan Ã§ifte koÅŸ. Durum ve halleri aynen budur. Bitli baklanÄ±n kÃ¶r alÄ±cÄ±sÄ± olur misali, CHP sÃ¶zcÃ¼leri dibi yanmÄ±ÅŸ tava gibi 16 Nisan'Ä± karartmaya, kara gÃ¶stermeye Ã§abalamaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.Â

"CUMHURBAÅžKANI HÃœKÃœMET SÄ°STEMÄ°YLE ÃœLKEYE HUZUR GELECEK"

BahÃ§eli, TÃ¼rkiye'nin toparlanmasÄ±ndan, hukuki ve siyasi dengeye kavuÅŸmasÄ±ndan korkup kriz ayinine Ã§Ä±kmaktan utanÃ§ duymayan CHP iÃ§in baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸeceÄŸi gÃ¼nlerin uzak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "PKK'nÄ±n tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± dala salÄ±ncak kuran bu zihniyet; 1923'Ã¼n CHP'si deÄŸil, 1919'un HÃ¼rriyet ve Ä°tilaf Partisinin adeta kopyasÄ±, klonlanmÄ±ÅŸ halidir. Ne de olsa, aÄŸaca Ã§Ä±kan keÃ§inin dala bakan oÄŸlaÄŸÄ± olurmuÅŸ. CHP, yanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k ve terÃ¶rden mimlenmiÅŸ dÃ¼nÃ¼r ve akraba partileriyle kalburla su taÅŸÄ±maktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin 16 Nisanâ€™da "evet" diyeceÄŸini, Ã¼lke iÃ§in yeminleri olduÄŸunu ve vazgeÃ§meyeceklerini dile getiren BahÃ§eli, "MHP bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r, dava arkadaÅŸlarÄ±m Ã¼lkesi ve milleti iÃ§in gereÄŸini yapacaklardÄ±r. DeÄŸiÅŸen hÃ¼kÃ¼met etme sistemidir. Peki karakter ve siyasi kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n istikametini deÄŸiÅŸtiren, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren kimlerdir? CumhurbaÅŸkanÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin gelmesiyle devlete dÃ¼zen, Ã¼lkeye huzur gelecek. TÃ¼rkiye tek yÃ¼rek, TÃ¼rk milleti tek ses olacaktÄ±r. Peki bundan kimler, neden rahatsÄ±zlÄ±k duymaktadÄ±r?" diye sordu.

"HUKUK SEMTLERÄ°NE UÄžRAYINCA AYAÄžA KALKTILAR"

15 Temmuz'un arkasÄ±ndaki sis perdesinin zamanla aralanacaÄŸÄ±nÄ±; Yurtta Sulh Konseyiâ€™nin kimlerden oluÅŸtuÄŸu, 15 Temmuzâ€™un siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n ana kadro ve zirve isimlerinin mutlaka ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirten BahÃ§eli, "15 Temmuzâ€™un karanlÄ±kta kalan yÃ¼z ve isimlerini Ã¶ÄŸrenmek milletimizin en doÄŸal hakkÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgale umut baÄŸlayanlar, darbeseviciler, darbe ÅŸakÅŸakÃ§Ä±larÄ±, FETÃ–â€™nÃ¼n kripto elemanlarÄ± kimdir, kimlerden oluÅŸmaktadÄ±r? El deÄŸmemiÅŸ, dokunulmamÄ±ÅŸ, kendisini unutturmuÅŸ veya kenara almÄ±ÅŸ FETÃ–â€™nÃ¼n kodaman ve hatÄ±rlÄ± simalarÄ± nerelerde gizlenmekte, neden imtiyazlarla koruma altÄ±ndadÄ±r?" diye konuÅŸtu.

Onbinlerce kiÅŸi soruÅŸturma geÃ§irmiÅŸ ve tutuklu olduÄŸunu ancak ortada diÅŸe dokunur, herkesin "iÅŸte bu" dediÄŸi isimlere tesadÃ¼f edilmediÄŸini dile getiren BahÃ§eli, "Pensilvanyaâ€™nÄ±n kapÄ±sÄ±nda nÃ¶bet bekleyen, telefonuna Bylock indirip bir dolarÄ± cÃ¼zdanÄ±nda gezdiren meÅŸhur siyasetÃ§ilerden hiÃ§ mi iz yoktur?" ifadelerini kullandÄ±.

BazÄ± akademisyenlerin rahatÄ± ve konforu bozulunca ortalÄ±ÄŸÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BahÃ§eli, "TÃ¼rkiyeâ€™nin milli ve manevi varlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in en kÃ¼Ã§Ã¼k katkÄ± ve Ã§abasÄ± olmayan, mukallit olmakla aydÄ±n olunacaÄŸÄ±nÄ± sanan FETÃ– ve PKK Ã§izgisinde bulunmaktan rahatsÄ±zlÄ±k duymayan kÃ¼Ã§Ã¼k bir grup hukuk semtlerine uÄŸrayÄ±nca ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸlardÄ±r. Memur gÃ¶revinden oluyor da akademisyen niye olmayacakmÄ±ÅŸ?" diye sordu.

"Ä°DAMA ÅžARTSIZ DESTEK"

FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n iki numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n medyaya yansÄ±yan ifadelerinin "ibret verici ve tÃ¼yler Ã¼rpertici" olduÄŸunu dile getiren BahÃ§eli, "Bu caninin, 'HiÃ§bir ÅŸeyden korkmuyorum, darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam bile olsa canÄ±m yanmaz' ÅŸeklindeki kokuÅŸmuÅŸ sÃ¶zleri en kÃ¼Ã§Ã¼k piÅŸmanlÄ±k emaresi taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gibi TÃ¼rkiyeâ€™ye meydan okumaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde Ä±srar ediyorsa o zaman bize dÃ¼ÅŸen bu kanuni dÃ¼zenlemeyi TBMMâ€™de yapmak, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na hak ettiÄŸi cezayÄ± vermektir." ifadesini kullanan BahÃ§eli, "Tekrar ediyorum AKP top Ã§evirmesin, zamana oynamasÄ±n, hakikaten idamÄ±n geri getirilmesi konusunda samimiyse MilliyetÃ§i Hareketâ€™in sÃ¶zÃ¼ sÃ¶z olsun, buna kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek verecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SANCAKLI TAZÄ°YELERÄ° KABUL ETTÄ°

MHP Kocaeli MilletvekiliÂ Saffet SancaklÄ±, eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ±nda ilk kez MHP TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. SancaklÄ± burada taziyeleri kabul etti.