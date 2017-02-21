11:14, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

FETÃ– operasyonlarÄ±nda birÃ§ok gÃ¶zaltÄ± ve tutuklama var





FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar yurt Ã§apÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Operasyonlarda birÃ§ok FETÃ– Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerden tutuklananlar da var.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzurum merkezli 7 ilde, FETÃ–/PDY milli eÄŸitim oluÅŸumuna yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 eski Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde FETÃ–/PDY'nin milli eÄŸitim yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–rgÃ¼t adÄ±na yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerde aktif olarak yer aldÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lardan adreslerinde bulunamayan 15'inin ise aranmasÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi. ANTALYA'DA 21 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esindeki Serik GenÃ§ Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸine yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 11 JANDARMA PERSONELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI Aksaray merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Aksaray Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n jandarma iÃ§indeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, aralarÄ±nda teÄŸmen, astsubay, uzman jandarmanÄ±n bulunduÄŸu 18 jandarma personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. SÄ°NOP'TA 3 GÃ–ZALTI Sinop'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÄ°RESUN'DA 3 ESKÄ° Ã–ÄžRETMEN TUTUKLANDI Giresun merkezli 4 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 9 eski Ã¶ÄŸretmenden 3'Ã¼ tutuklandÄ±. ULUDAÄž ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°NDE 7 Ã–RGÃœT ÃœYESÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda UludaÄŸ Ãœniversitesinde (UÃœ) aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 kiÅŸi ile aranan bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, UÃœ'de aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve 6415 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etmek" suÃ§larÄ±ndan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. ADIYAMAN MERKEZLÄ° OPERASYONDA 20 GÃ–ZALTI AdÄ±yaman merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 20 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

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