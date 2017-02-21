FETÃ– operasyonlarÄ±nda birÃ§ok gÃ¶zaltÄ± ve tutuklama var

Erzurum merkezli 7 ilde, FETÃ–/PDY milli eÄŸitim oluÅŸumuna yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 eski Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde FETÃ–/PDY'nin milli eÄŸitim yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ã–rgÃ¼t adÄ±na yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerde aktif olarak yer aldÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lardan adreslerinde bulunamayan 15'inin ise aranmasÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi.
Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esindeki Serik GenÃ§ Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸine yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Aksaray merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Aksaray Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n jandarma iÃ§indeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, aralarÄ±nda teÄŸmen, astsubay, uzman jandarmanÄ±n bulunduÄŸu 18 jandarma personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Sinop'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Giresun merkezli 4 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 9 eski Ã¶ÄŸretmenden 3'Ã¼ tutuklandÄ±.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda UludaÄŸ Ãœniversitesinde (UÃœ) aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 kiÅŸi ile aranan bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, UÃœ'de aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve 6415 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etmek" suÃ§larÄ±ndan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
AdÄ±yaman merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 20 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, "Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Bakanlar Kurulunda dÃ¼n imzadan Ã§Ä±ktÄ±, yakÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle o dÃ¶nemde Adli TÄ±p Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda gÃ¶revli 15'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Anayasa referandumuyla ilgili konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ''Bu referanduma 'Evet' deyince Ã¼lke bÃ¶lÃ¼necek olsa, Ã¶nce Kandil koÅŸa koÅŸa 'Evet' der. BÃ¶yle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na, teperler mi?'' dedi
MuÄŸla'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 7 asker yaralandÄ±
KadÄ±kÃ¶y'deki operasyonda 5 bin 710 korsan kitap ele geÃ§irildi
YÃ–K'ten, YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n, TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±, DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± ve TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± iÃ§in de kabul edileceÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" dedi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesi, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, uzun ve zorlu bÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§ler nedeniyle vatandaÅŸlarda maÄŸduriyete yol aÃ§an "veraset ve intikal vergisi" iliÅŸiÄŸi kesme uygulamasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar yurt Ã§apÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Operasyonlarda birÃ§ok FETÃ– Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerden tutuklananlar da var.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli, "15 Temmuz depreminin tekrarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Dikkatli olmak gerekir" dedi
Resmi Gazete'de 2003 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan "Ã‡in Halk Cumhuriyeti MenÅŸeli MallarÄ±n Ä°thalatÄ±nda Korunma Ã–nlemleri YÃ¶netmeliÄŸi"nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi
Kendilerini telefonda polis, savcÄ± ve hakim olarak tanÄ±tarak 100'Ã¼n Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ± 500 bin lira dolandÄ±ran suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 182'inci gÃ¼nÃ¼nde 44 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
15 Temmuz gecesi cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbeciler, Ankara Adliyesine getirildi.
TSK, El Bab'ta iki askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir askerin de ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±