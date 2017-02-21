11:34, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Pakistan'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 Ã¶lÃ¼





Pakistan'Ä±n Ã‡arsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ Ã‡arsaddaÂ kentinde bulunanÂ yerel mahkemeye dÃ¼zenlenenÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re aralarÄ±nda avukatlarÄ±n da olduÄŸu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 kiÅŸi yaralandÄ±. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã¼Ã§ canlÄ± bomba, mahkemeye ana kapÄ±dan girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken emniyet yetkililerince fark edildi. Etrafa ateÅŸ aÃ§an ve el bombasÄ± atan saldÄ±rganlara polisin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi sonucu bir terÃ¶ristin kapÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ikincisinin mahkemeye girer girmez etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ terÃ¶ristin ise Ã¼zerindeki patlayÄ±cÄ± infilak ettirmesiyle 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YaralÄ±lar Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken olay yerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

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