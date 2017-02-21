11:34, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Rus ÅŸirket ile IKBY arasÄ±nda petrol anlaÅŸmasÄ±





Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus petrol ÅŸirketi Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Rosneftâ€™ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Londra'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Petrol HaftasÄ± kapsamÄ±nda, IKBY yetkilileri ile petrol kaynaklarÄ±nÄ±n keÅŸfi, altyapÄ± desteÄŸi, lojistiÄŸi ve ticareti konusunda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AnlaÅŸma kapsamÄ±nda Rosneftâ€™in ayrÄ±ca 2017-2019 yÄ±llarÄ±nda IKBYâ€™den ham petrol alacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, taraflar arasÄ±ndaki ticaretin ise Ã¶n Ã¶deme ÅŸartlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Rosneft Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Igor Sechin, IKBY ile tÃ¼m taraflarÄ±n yararÄ±na olacak bir iÅŸ birliÄŸi dÃ¶neminin baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, anlaÅŸma sayesinde Rosneftâ€™in uluslararasÄ± ticaret aÄŸÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini vurguladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 45 milyar varillik rezerve sahip olduÄŸu tahmin edilen IKBYâ€™de halen bir diÄŸer Rus ÅŸirketi Gazprom Neftâ€™in de Ã§eÅŸitli petrol sahalarÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunuyor. Â

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