Rus ÅŸirket ile IKBY arasÄ±nda petrol anlaÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rus petrol ÅŸirketi Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rosneftâ€™ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Londra'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Petrol HaftasÄ± kapsamÄ±nda, IKBY yetkilileri ile petrol kaynaklarÄ±nÄ±n keÅŸfi, altyapÄ± desteÄŸi, lojistiÄŸi ve ticareti konusunda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AnlaÅŸma kapsamÄ±nda Rosneftâ€™in ayrÄ±ca 2017-2019 yÄ±llarÄ±nda IKBYâ€™den ham petrol alacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, taraflar arasÄ±ndaki ticaretin ise Ã¶n Ã¶deme ÅŸartlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Rosneft Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Igor Sechin, IKBY ile tÃ¼m taraflarÄ±n yararÄ±na olacak bir iÅŸ birliÄŸi dÃ¶neminin baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, anlaÅŸma sayesinde Rosneftâ€™in uluslararasÄ± ticaret aÄŸÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini vurguladÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 45 milyar varillik rezerve sahip olduÄŸu tahmin edilen IKBYâ€™de halen bir diÄŸer Rus ÅŸirketi Gazprom Neftâ€™in de Ã§eÅŸitli petrol sahalarÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunuyor.
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