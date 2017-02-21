GÃ¼ncelleme: 00:15, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Husiler Yemen'de 5 milyon Ã§ocuÄŸu aÅŸÄ±sÄ±z bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi "Ã§ocuk felci aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n" Yemen'in baÅŸkenti Sana'ya giriÅŸineÂ Husilerin engel olduÄŸu bildirildi.

Yemen resmi ajansÄ± SABA'nÄ±n haberine gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Ä°nsani YardÄ±m Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten Feth, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±na iÅŸaret ederek, "Darbeci gÃ¼Ã§ler, Yemen'e insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸÄ±lan bu sÃ¼reÃ§te, baÅŸkent Sana'ya gÃ¶nderilenÂ Ã§ocukÂ felci aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n giriÅŸine izin vermedi." dedi.

5 MÄ°LYON Ã‡OCUK AÅžIDAN MAHRUM KALDI

Husilerin son 7 ay iÃ§inde 4 defa engellemede bulunarak aÅŸÄ±lara el koyduÄŸunu belirten Feth, bu nedenle 5 milyon Ã§ocuÄŸun aÅŸÄ±dan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yemenli bakan, "Darbeciler sadece kendi yaralÄ±larÄ± iÃ§in gerekli ilaÃ§larÄ±n girmesini istiyor. Ancak Ã§ocuk felci aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n giriÅŸine izin vermiyor." diye konuÅŸtu.

"HUSÄ°LER, HAYRAN KENTÄ°NE GÃ–NDERÄ°LEN YARDIMLARA DA EL KOYDU"

Ã–te yandan Husilerin yardÄ±m konvoylarÄ±na el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kuzeydekiÂ HacceÂ vilayetine baÄŸlÄ± Hayran kentinde aÃ§lÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Feth, uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ± Hayran halkÄ±na yardÄ±m etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Feth, "Darbeci milisler, Hayran halkÄ±nÄ±n isteklerine boyun eÄŸmemesi ve Husilerin saflarÄ±nda savaÅŸacak asker vermeyi reddetmesinin ardÄ±ndan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± tarafÄ±ndan kente gÃ¶nderilen yardÄ±mlara el koydu." ifadesini kullandÄ±.