Gambiya'da 171 tutuklu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gambiya BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Stadyumu'nun resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, "Yahya Jammeh'in 22 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± dÃ¶neminde, mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmadan, haksÄ±z ÅŸekilde tutuklanan 171 mahkum serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Barrow iktidarÄ±nda kurulan yeni kabinedeki bazÄ± bakanlar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok siyasetÃ§i, Jammeh dÃ¶neminde tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.
Ãœlkede 1 AralÄ±k'ta devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi dÃ¼zenlenmiÅŸ, sandÄ±ktan Ã§Ä±kan isim Barrow olmuÅŸtu. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh daha sonra iktidarÄ± bÄ±rakmayÄ± reddetmiÅŸti.
Bunun Ã¼zerine Senegal, Nijerya ve Gana askerlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) askeri gÃ¼cÃ¼, 19 Ocak'ta Gambiya topraklarÄ±na girmiÅŸ, Barrow da aynÄ± gÃ¼n, Gambiya'nÄ±n Senegal'in baÅŸkenti Dakar'daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti.
Jammeh'in iktidarÄ± bÄ±rakmaya razÄ± olmasÄ± ve ailesiyle Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Barrow, 26 Ocak'ta Ã¼lkesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ve baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmuÅŸtu.
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karan AB Komisyonu'nun "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulundu
Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terk etti
Ã‡in Ticaret BakanÄ± Gao, ABD ile yaÅŸanacak ticaret savaÅŸÄ±ndan her iki tarafÄ±n da zarar gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, eÅŸi Mihriban Aliyeva'yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi
ABD'de yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana Yahudi toplum merkezlerine 60'ten fazla bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunuldu
Gambiya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle tutuklanan 171 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸi bildirildi.
Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Pakistan'Ä±n Ã‡arsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
SIPRI'nin araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan silah ticareti, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±ndaki en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±; ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve Almanya toplam silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...
GeÃ§tiÄŸimiz hafta Kosova'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na saldÄ±ran ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ã¶zÃ¼r diledi
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu Gine'nin baÅŸkenti Konakri'de, II. AbdÃ¼lhamid Han Camiini tÃ¶renle ibadete aÃ§tÄ±