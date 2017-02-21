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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:19, 21 Åžubat 2017 SalÄ±
Afrika
11:52, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

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Gambiya'da 171 tutuklu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gambiya'da 171 tutuklu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Gambiya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle tutuklanan 171 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gambiya BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Stadyumu'nun resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, "Yahya Jammeh'in 22 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± dÃ¶neminde, mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmadan, haksÄ±z ÅŸekilde tutuklanan 171 mahkum serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Barrow iktidarÄ±nda kurulan yeni kabinedeki bazÄ± bakanlar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok siyasetÃ§i, Jammeh dÃ¶neminde tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.

Ãœlkede 1 AralÄ±k'ta devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi dÃ¼zenlenmiÅŸ, sandÄ±ktan Ã§Ä±kan isim Barrow olmuÅŸtu. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh daha sonra iktidarÄ± bÄ±rakmayÄ± reddetmiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine Senegal, Nijerya ve Gana askerlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) askeri gÃ¼cÃ¼, 19 Ocak'ta Gambiya topraklarÄ±na girmiÅŸ, Barrow da aynÄ± gÃ¼n, Gambiya'nÄ±n Senegal'in baÅŸkenti Dakar'daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti.

Jammeh'in iktidarÄ± bÄ±rakmaya razÄ± olmasÄ± ve ailesiyle Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Barrow, 26 Ocak'ta Ã¼lkesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ve baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Gambiya
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