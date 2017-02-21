ABD'deki Yahudi toplum merkezlerine saldÄ±rÄ± tehdidi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'deki Yahudi toplum merkezlerine (JCC) telefonla yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehditleri Ã¼zerine bazÄ± merkezlerin tahliye edildiÄŸi bildirildi.
Kuzey Amerika Yahudi Federasyonuna baÄŸlÄ± Toplum Koruma AÄŸÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Paul Goldenberg, Yahudi toplum merkezlerinin bu yÄ±l dÃ¶rt kez eÅŸ zamanlÄ± aranÄ±p tehdit edildiÄŸini, bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidi sayÄ±sÄ±nÄ±n 60'tan fazla olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Goldenberg, ABD'nin Whitefish Bay, Wisconsin, St. Paul, Minnesota, Houston, Teksas, Milwaukee, Wisconsin, Birmingham ve Alabama kentlerinde 10 merkezin aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde tehdit edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek "Topluca yapÄ±lan tehdit aramalarÄ± daha Ã¶ncekilerle aynÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
Yahudi merkezlerine ve kurumlarÄ±na gÃ¼venlik konusunda daha hassas davranmalarÄ± tavsiyesinde bulunan Goldenberg, "Yahudi toplum merkezleri bu durumla baÅŸa Ã§Ä±kabilecek donanÄ±ma sahiptir." ifadesini kullandÄ±.
BombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidi Ã¼zerine tahliye edilen ABD'nin Birmingham ÅŸehrindeki Beth-El Sinagogu HahamÄ± Barry Leff, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerinin, Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini belirterek "IrkÃ§Ä±lÄ±k ve Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, sosyal aÃ§Ä±dan daha kabul edilir bir hale geldi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Levite Yahudi Toplum Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Betsy Lynch de ABD genelinde Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼kselip alÃ§alan bir dÃ¶ngÃ¼ olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek "AÃ§Ä±kÃ§a birileri Yahudilere korku salmak istiyor. Ama onlara izin vermeyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
BombalÄ± saldÄ±rÄ± tehditleri Ã¼zerine Whitefish Bay, Milwaukee, Buffalo, New York, St. Paul Minnesota, Houston, Teksas, Albuquerque, New Mexico'daki merkezler gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince tahliye edildi.
AyrÄ±ca bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehditleriyle eÅŸ zamanlÄ± olarak ABD'nin Missouri kentinde Chesed Shel Emeth Yahudi mezarlÄ±ÄŸÄ±nda da 100'e yakÄ±n mezar taÅŸÄ± tahrip edildi.
ABD'nin 26 eyaletinde bulunan 48 Yahudi toplum merkezi, ocak ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 60 kez bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidi almÄ±ÅŸtÄ±. Tahliyelerden sonra yapÄ±lan aramalarda merkezlerin hiÃ§birinde bomba bulunamamÄ±ÅŸ ve ihbarlarÄ±n asÄ±lsÄ±z oluÄŸu belirtilmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Yahudi merkezlerine yÃ¶nelik tehditler ve artan Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± konusunda Washington yÃ¶netiminin ne yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± sorusuna, kendisinin Yahudi karÅŸÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸ ve bu sorunun onur kÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
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