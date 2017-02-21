12:02, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Tapudan vatandaÅŸlarÄ± rahatlatacak 'veraset' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â TapuÂ ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, uzun ve zorlu bÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§ler nedeniyle vatandaÅŸlarda maÄŸduriyete yol aÃ§an "veraset ve intikal vergisi" iliÅŸiÄŸi kesme uygulamasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan planlamada, iliÅŸik kesme sÃ¼reci beklenilmeden tapudaki satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce veraset ve intikal vergisi iÅŸlemlerinin tamamlanma sÃ¼reci beklenilmeden, tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã¶nemli bir uygulamanÄ±n hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±yor.

Veraset ve intikal vergisiÂ iliÅŸik kesme yazÄ±sÄ± alÄ±nmadan tapu iÅŸlemlerinin yapÄ±lamamasÄ± ve bu uygulamanÄ±n da uzun sÃ¼reÃ§ler nedeniyle vatandaÅŸlarda maÄŸduriyete yol aÃ§masÄ± nedeniyle tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine Ã§ok sayÄ±da ÅŸikayet ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. VatandaÅŸlarÄ±n taleplerini dikkate alan bÃ¼rokratlar, konuyla ilgili Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda son ÅŸekli verilecek Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re, veraset ve intikal iliÅŸiÄŸi yazÄ±sÄ± istenilmeden tapu iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ±, iÅŸlemin bitiminde tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince bu konuda Maliyeye bildirimde bulunulmasÄ±, veraset ve intikal vergisi yÃ¶nÃ¼nde iÅŸlemlerin Maliyece devam ettirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n hayata geÃ§mesi durumunda milyonlarca vatandaÅŸÄ±n hem maddi hem de manevi aÃ§Ä±dan yÄ±prandÄ±ÄŸÄ± uygulama sona ermiÅŸ olacak.

1957Â YILINA KADAR Ä°NCELEME YAPILIYOR

Mevcut uygulamada Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden veraset ve intikal iliÅŸik kesme yazÄ±sÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± zorunlu olduÄŸu iÃ§in bu yazÄ± olmadan tapuda intikal ve sonrasÄ± satÄ±ÅŸ gibi iÅŸlemler yapÄ±lamÄ±yor.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yazÄ±nÄ±n verilmesinde de, Ã¶len kiÅŸinin veraset ve intikal iliÅŸiÄŸinin kesilmesine yÃ¶nelik 1957 yÄ±lÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar kapsamlÄ± bir inceleme yapÄ±lÄ±yor.

Ä°ncelemede bÃ¼tÃ¼n murislerin sÃ¶z konusu taÅŸÄ±nmaza yÃ¶nelik sÃ¼reÃ§leri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, bu incelemenin sonunda ortaya Ã§Ä±kan veraset ve intikal vergisi tahsil ediliyor. TÃ¼m bu iÅŸlemlerin sonrasÄ±nda da tapuya "iliÅŸik yok" yazÄ±sÄ± verilerek, taÅŸÄ±nmaza yÃ¶nelik satÄ±ÅŸ ve benzeri iÅŸlemlerin yapÄ±labilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oluyor.Â