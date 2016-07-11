12:10, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Aliyev, eÅŸini cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atadÄ±





Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, eÅŸi Mihriban Aliyeva'yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in,Â Mihriban Aliyeva'yÄ± anayasanÄ±n ilgili maddeleri gereÄŸi "cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ±" gÃ¶revine atadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Azerbaycan'da 26 EylÃ¼l 2016'da yapÄ±lan referandumla anayasada bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SeÃ§menlerin yÃ¼zde 86,6'sÄ±nÄ±n "evet" oyu kullandÄ±ÄŸÄ± referandumla, "cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±" ve "cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±" makamlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± karar verilmiÅŸti. Yeni anayasaya gÃ¶re bu makamlara atamalar ve gÃ¶revden almalar cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda tÃ¼m yetkileri, dokunulmazlÄ±k hakkÄ±na sahip cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ±na geÃ§ecek.

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