12:15, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ã‡in'den ABD'ye "ticaret savaÅŸÄ±" uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, ABD ile yaÅŸanacak olasÄ± bir "ticaret savaÅŸÄ±ndan" her iki tarafÄ±n da zarar gÃ¶receÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã‡in Ticaret BakanÄ± Gao HuÃ§Ä±ng, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'den ithal Ã¼rÃ¼nlerde vergi artÄ±rÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin Washington yÃ¶netimine iÅŸbirliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"Ticaret savaÅŸÄ± sÃ¶ylemlerinin bir seÃ§enek olmamasÄ± gerektiÄŸinin" altÄ±nÄ± Ã§izen Gao, Ã‡in ve ABD'nin "mÃ¼zakere ve diyalog yoluyla fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in ortak Ã§aba harcamasÄ± gerektiÄŸini" savundu.

Gao, Pekin ve Washington yÃ¶netimleri arasÄ±nda yaÅŸanacak ticari gerilimin "her iki tarafa da zarar vereceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡in'den ithal edilen Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 40'a kadar vergi artÄ±rÄ±mÄ± vadetmiÅŸti.

Pekin yÃ¶netimine "para birimi YÃ¼en'i manipÃ¼le ederek kÃ¼resel ticarette haksÄ±z rekabet saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamasÄ±nÄ± yÃ¶nelten Trump, bu konuda Ã‡in'e yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.

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