12:21, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Gaziantep'te "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±





BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesi, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'in BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ile TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesinin, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik durumunu desteklemek ve ayrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini olasÄ± tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek Ã¼zere 2565 SayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereÄŸince, BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesinin, 20 Åžubat-6 Mart tarihleri arasÄ±nda 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, belirtilen tarihe kadar sÃ¶z konusu bÃ¶lgeye her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ ve insan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, gerektiÄŸinde yasaklanmasÄ± ve gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

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