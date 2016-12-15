12:23, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

YÃ–KDÄ°L'in kapsamÄ± geniÅŸliyor





YÃ–K'ten, YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n, TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±, DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± ve TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± iÃ§in de kabul edileceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan (YÃ–K), YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uzmanlÄ±k eÄŸitimine giriÅŸ sÄ±navlarÄ± olan TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS), DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± (DUS) ve TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (YDUS) iÃ§in de kabul edileceÄŸi duyuruldu. YÃ–K'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 Mart'ta ilk defa yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n, uzmanlÄ±k eÄŸitimine giriÅŸ sÄ±navlarÄ± TUS, DUS, YDUS'ta geÃ§erli olabilmesi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma tamamlanarak, YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n TUS, DUS, YDUS'ta yabancÄ± dil yeterliliÄŸi iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸi kararÄ± alÄ±ndÄ±. YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§ da, Twitter ve Facebook hesaplarÄ±ndan konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. SaraÃ§, "YÃ–KDÄ°L'in kapsamÄ± geniÅŸliyor. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim tarihinde ilk 'alana Ã¶zgÃ¼' dil sÄ±navÄ± olan YÃ–KDÄ°L, artÄ±k TUS ve DUS iÃ§in de kullanÄ±labilecek." ifadesini kullandÄ±. Â

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