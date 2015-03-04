12:22, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ± Mart'ta baÅŸlÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor"Â ifadesini kullandÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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