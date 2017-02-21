12:27, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°stanbul'da korsan kitap operasyonu





KadÄ±kÃ¶y'deki operasyonda 5 bin 710 korsan kitap ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KadÄ±kÃ¶y'de dÃ¼zenlenen operasyonda 35'i sahte bandrollÃ¼ toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden verilen bilgiye gÃ¶re GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri 11 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ KadÄ±kÃ¶y'de korsan kitap operasyonu dÃ¼zenledi. BaskÄ±n yapÄ±lan adreslerde yapÄ±lan aramalarda 35'i sahte bandrollÃ¼, toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geÃ§irilirken olayla ilgili ÅŸÃ¼pheli 5 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin kitapÃ§Ä±larda yaptÄ±ÄŸÄ± aramalar polis kameralarÄ± tarafÄ±ndan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, arama yapan polisin raflarÄ±n arka taraflarÄ±nda gizli bÃ¶lmeler olduÄŸunu tespit ederek, bu bÃ¶lmelere saklanmÄ±ÅŸ kitaplarÄ± bulmasÄ± kameraya yansÄ±dÄ±.

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