GÃ¼ncelleme: 02:20, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Endonezya'nÄ±n siyah tavuklarÄ± 'altÄ±n yumurtluyor' | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da yetiÅŸtirilen, ibiÄŸinden ayaÄŸÄ±na, hatta iÃ§ organlarÄ±na kadar siyah olanÂ Ayam CemaniÂ cinsiÂ tavuklarÄ±n gizemli olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.

Cava adasÄ±nda yetiÅŸtirilen kara tavuklarÄ±n kanÄ± ve yumurtasÄ± hariÃ§ diÄŸer tÃ¼m Ã¶zellikleri normal tavuklardan farklÄ±.

Ä°biÄŸi, ayaÄŸÄ±, gÃ¶zleri, tÃ¼yleri, eti ve iÃ§ organlarÄ± siyah olan Ayam Cemani tavuÄŸu, farklÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Cava bÃ¶lgesinde Ã¶zel gÃ¼Ã§lere sahip bir canlÄ± olarak kabul ediliyor.

BESLENDÄ°ÄžÄ° YERÄ° BELALARDAN KORUDUÄžU DÃœÅžÃœNÃœLÃœYOR

Endonezya'da 15. yÃ¼zyÄ±lda Majapahit KrallÄ±ÄŸÄ±'ndan gelen inanÄ±ÅŸa gÃ¶re, Ayam Cemani tavuÄŸunun gÃ¼Ã§ ve bereket getirdiÄŸi, beslendiÄŸi yeri belalardan koruduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¶lgede aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar, tÃ¶renler ve kutlamalarda da kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden korunmak iÃ§in Ayam Cemani tavuÄŸu kesiliyor.

Ayam Cemani tavuÄŸunun yumurtasÄ± normal tavuklarÄ±nki gibi beyaz, ancak boyutu normalden kÃ¼Ã§Ã¼k.

AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 2 kilogramÄ± bulan Ayam Cemani horozlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 3 kilograma kadar ulaÅŸabiliyor.

DÃœNYANIN EN PAHALI TAVUÄžU

Endonezya'da fiyatÄ± 300 ile 500 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Ayam Cemani tavuÄŸu, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 5 bin dolar bile alÄ±cÄ± buluyor.

FarklÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve pahalÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ayam Cemani tavuÄŸunun saÄŸlÄ±ÄŸa faydalÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

TavuÄŸun eti ve kanÄ±nÄ±n astÄ±m gibi solunum yollarÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±na iyi geldiÄŸine ve vÃ¼cuda direnÃ§ verdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.

GÃ–RÃœNÃœÅžÃœNÃœN NEDENÄ° "GENETÄ°K MUTASYON"

Bilim adamlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, Ayam Cemani tavuklarÄ±nÄ±n siyah renginin sebebi Asya'da ortaya Ã§Ä±kan ve zamanla Avrupa'ya da sirayet eden bir Ã§eÅŸit genetik mutasyon.

Bu mutasyon, tavuklarÄ±nÄ±n normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin Ã¼retmesine neden oluyor.

Ä°nsan derisinde, saÃ§Ä±nda ve beynin bazÄ± bÃ¶lgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaÅŸmasÄ± anlamÄ±na gelen ve "fibromelanos" adÄ±yla anÄ±lan bu genetik durumun herhangi bir zararÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.Â