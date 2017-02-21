12:39, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Le Pen'in LÃ¼bnan mÃ¼ftÃ¼sÃ¼yle baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda kendisinden baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ terk etti.

Ãœlkesinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusa yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla tanÄ±nan Le Pen'in dÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda bu sabah LÃ¼bnan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Abdullatif Deryan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi planlanÄ±yordu. Le Pen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerine geldiÄŸinde, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ile karÅŸÄ±ladÄ±. MÃ¼ftÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmayÄ± reddeden Le Pen, gÃ¶rÃ¼ÅŸme mekanÄ±nÄ± terk etti.

Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, BaÅŸbakan Saad Hariri ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fransa'nÄ±n Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden aÃ§Ä±klanan rakamlara gÃ¶re, Fransa'daki son cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde LÃ¼bnan'da yaÅŸayan FransÄ±z vatandaÅŸÄ± 15 bin kayÄ±tlÄ± seÃ§menin yÃ¼zde 64'Ã¼ oy kullandÄ±. Bu nedenle Beyrut, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n kampanya sÃ¼recinde ziyaret ettiÄŸi Ã¶nemli duraklar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde baÄŸÄ±msÄ±z aday olan Emmanuel Macron da geÃ§en ay Beyrut'ta temaslarda bulunmuÅŸtu.

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