Le Pen'in LÃ¼bnan mÃ¼ftÃ¼sÃ¼yle baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda kendisinden baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ terk etti.
Ãœlkesinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusa yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla tanÄ±nan Le Pen'in dÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda bu sabah LÃ¼bnan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Abdullatif Deryan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi planlanÄ±yordu. Le Pen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerine geldiÄŸinde, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ile karÅŸÄ±ladÄ±. MÃ¼ftÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmayÄ± reddeden Le Pen, gÃ¶rÃ¼ÅŸme mekanÄ±nÄ± terk etti.
Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, BaÅŸbakan Saad Hariri ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Fransa'nÄ±n Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden aÃ§Ä±klanan rakamlara gÃ¶re, Fransa'daki son cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde LÃ¼bnan'da yaÅŸayan FransÄ±z vatandaÅŸÄ± 15 bin kayÄ±tlÄ± seÃ§menin yÃ¼zde 64'Ã¼ oy kullandÄ±. Bu nedenle Beyrut, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n kampanya sÃ¼recinde ziyaret ettiÄŸi Ã¶nemli duraklar arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde baÄŸÄ±msÄ±z aday olan Emmanuel Macron da geÃ§en ay Beyrut'ta temaslarda bulunmuÅŸtu.
Â
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karan AB Komisyonu'nun "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulundu
Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terk etti
Ã‡in Ticaret BakanÄ± Gao, ABD ile yaÅŸanacak ticaret savaÅŸÄ±ndan her iki tarafÄ±n da zarar gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, eÅŸi Mihriban Aliyeva'yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi
ABD'de yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana Yahudi toplum merkezlerine 60'ten fazla bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunuldu
Gambiya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle tutuklanan 171 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸi bildirildi.
Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Pakistan'Ä±n Ã‡arsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
SIPRI'nin araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan silah ticareti, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±ndaki en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±; ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve Almanya toplam silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...
GeÃ§tiÄŸimiz hafta Kosova'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na saldÄ±ran ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ã¶zÃ¼r diledi
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu Gine'nin baÅŸkenti Konakri'de, II. AbdÃ¼lhamid Han Camiini tÃ¶renle ibadete aÃ§tÄ±