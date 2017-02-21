12:45, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

MuÄŸla'da askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi: 7 yaralÄ±





MuÄŸla'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 7 asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 7Â askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Dalaman Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â askeriÂ bÃ¶lgesinde askerleri taÅŸÄ±yanÂ araÃ§, ÅŸarampole devrildi. Kazada araÃ§ta bulunan biri uzman Ã§avuÅŸ, 6 asker yaralandÄ±. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ yaralÄ±larÄ± Dalaman ve Ortaca'daki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. YaralÄ±lardan ikisi, Dalaman Devlet Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardÄ±ndan Fethiye'deki Ã¶zel bir hastaneye sevk edildi. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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