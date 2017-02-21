12:55, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Libya sahiline 74 ceset vurdu





Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da yeni bir gÃ¶Ã§men faciasÄ± yaÅŸandÄ±. Libya KÄ±zÄ±lay'Ä±, Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Amerikan Associated Press (AP) ajansÄ±nÄ±n son dakika haberine cesetlere, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Zaviye sahilinde ulaÅŸÄ±ldÄ±. Â

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