12:52, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: BÃ¶yle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na, teperler mi?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu referanduma 'evet' deyince Ã¼lke bÃ¶lÃ¼necek olsa, Ã¶nce Kandil koÅŸa koÅŸa 'evet' der. OnlarÄ±n amacÄ± TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmek deÄŸil mi zaten. BÃ¶yle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na, teperler mi?" dedi.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ''Ä°smi ne olursa olsun bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hedefi insandÄ±r. BugÃ¼n bizim kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§alan tehdit unutulmasÄ±n ki yarÄ±n bunlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlarÄ±n da kapÄ±sÄ±nÄ± zorlayacaktÄ±r'' dedi.

CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da seslenen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ''Halk oylamasÄ± iÃ§in bir ilham peÅŸinde, Åžili'de bulmuÅŸ bu ilhamÄ±. Åžili'ye kadar uzanacaÄŸÄ±nÄ±za, Åžile'ye gitseydiniz'' ifadesini kullandÄ±.



YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''(ÅžanlÄ±urfa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±) SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan lojman sakinlerine yargÄ± mensuplarÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. Bu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sadece yargÄ± gÃ¶revi yapanlara deÄŸil 250 bin ViranÅŸehirli kardeÅŸlerimize ve kardeÅŸliÄŸimize yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

''Ã‡OK AMA Ã‡OK TEHLÄ°KELÄ° BÄ°R GELÄ°ÅžME''

Ä°smi ne olursa olsun bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hedefi insandÄ±r. BugÃ¼n bizim kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§alan tehdit unutulmasÄ±n ki yarÄ±n bunlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlarÄ±n da kapÄ±sÄ±nÄ± zorlayacaktÄ±r. Son dÃ¶nemde bazÄ± Ã¼lkelerden terÃ¶rÃ¼ ve ÅŸiddeti desteleyen Ä±rkÃ§Ä± ve ayrÄ±mcÄ± sÃ¶ylemler yÃ¼kseliyor. Ä°srail Meclisi'nin ezan kÄ±sÄ±tlmasÄ± Avrupa'da yÃ¼kselen Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemler Ã§ok ama Ã§ok tehlikeli bir geliÅŸmedir.

''BÄ°NLERCE VATANDAÅžIMIZ TÃœRKÄ°YE'YE SELAM YOLLADI''

Malta ile saÄŸlÄ±k alanÄ±nda sosyal politikalar alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi Ã¶ngÃ¶ren iki anlaÅŸma imzaladÄ±k. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bir sonraki duraÄŸÄ±mÄ±z MÃ¼nih oldu. BirÃ§ok ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Size gurbetteki kardeÅŸlerimizin selamÄ±nÄ± getirdim. Almanya'da binlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'ye selam yolladÄ±.

''EDÄ°RNE'DEN KARS'A KADAR DERDÄ°K, ÅžÄ°MDÄ° ALMANYA'DAN KARS'A KADAR OLDU''

GenÃ§ler sizler bizim geleceÄŸimizsiniz. Ã–nceden memleketi kucaklayan kapsayan bir cÃ¼mle kurarken Edirne'den Kars'a kadar derdik ÅŸimdi deÄŸiÅŸti Almanya'dan Kars'a kadar oldu. Almanya sÃ¶z verdi sandÄ±klara giden ilk biz olacaÄŸÄ±z ilk 'Evet' mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ biz vuracaÄŸÄ±z dediler.

''KOÅžA KOÅžA KANDÄ°L 'EVET' DER''

15 Temmuz'da 248 ÅŸehidimizin kanÄ±na giren hain darbeci terÃ¶ristler bir daha cesaret bulmasÄ±n diye, Kandil'e selam duranlara millete selam durmayÄ± Ã¶ÄŸretmek iÃ§in 'Evet.' Ne diyor bu tellallar 'Ãœlke bÃ¶lÃ¼necek.'Â Bu referanduma 'Evet' deyince Ã¼lke bÃ¶lÃ¼necek olsa, Ã¶nce Kandil koÅŸa koÅŸa 'Evet' der. OnlarÄ±n amacÄ± TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmek deÄŸil mi zaten. BÃ¶yle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na, teperler mi? FETÃ– 'HayÄ±r' kampanyasÄ± yapÄ±yor. Pensilvanya'daki fitne yuvasÄ±ndan 'HayÄ±r' oyu talimatÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

''20 BÄ°N 127 Ã–ÄžRETMENÄ°N ATAMASINI YAPMAYA KARAR VERDÄ°K''

Bir mÃ¼jdemiz var. 20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor.

GÃœLEN'Ä°N Ä°ADESÄ°

FETÃ– elebaÅŸÄ±na gelince ABD'li yetkilerle iade konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. Yeni yÃ¶netimin bu konuda daha anlayÄ±ÅŸlÄ± ve duyarlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Åžartlar ne olursa olsun FETO gelecek hesap verecek. ArtÄ±k bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramaz hale geldi. Yeter mi? Yetmez.

''15 TEMMUZ GECESÄ° YURDUMUZ Ä°ÅžGAL GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°YLE KARÅžI KARÅžIYA KALDI''

15 Temmuz gecesi memleketimiz gÃ¼zel yurdumuz bir iÅŸgal giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. 15 Temmuz'u takip eden gÃ¼nde dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ± devam etti mi? UlaÅŸÄ±m teknoloji eÄŸitim saÄŸlÄ±k turizm yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z inÅŸaatÄ±na baÅŸlanan bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k projeler devam etti mi? (Evet sesleri) 18 Mart'ta Ã‡anakkale'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n temelini atÄ±yoruz.

Anadolu'nun her kÃ¶ÅŸesine ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n basmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmayacak her yere gideceÄŸiz. Milletimizle buluÅŸacaÄŸÄ±z gerÃ§ekleri anlatacaÄŸÄ±z oyunlarÄ± bozacaÄŸÄ±z. HesabÄ±mÄ±zÄ± iyi yapÄ±yoruz iÅŸimizi kÄ±ÅŸ tutuyoruz yaz Ã§Ä±karsa bahtÄ±mÄ±za. YatÄ±rÄ±mlara ara vermiyoruz yavaÅŸlatmÄ±yoruz. 'HayÄ±r'cÄ±larÄ±n nereden baÅŸlayÄ±p nereye vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir gÃ¶relim. HayÄ±r demeyi adet edinenler Avrasya TÃ¼neli'ne, Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne 'HayÄ±r' dedi mi? (Evet sesleri)

''ÅžÄ°LÄ°'YE KADAR UZANACAÄžINIZA, ÅžÄ°LE'YE GÄ°TSEYDÄ°NÄ°Z''

SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sana sesleniyorum. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu halk oylamasÄ± iÃ§in bir ilham peÅŸinde Åžili'de bulmuÅŸ bu ilhamÄ±. Adamlar bir film yapmÄ±ÅŸ CHP de ondan medet ummuÅŸ. AnladÄ±k uzun yÄ±llar halka gÃ¼venmediniz seÃ§kin yakÄ±ldÄ±nÄ±z ama hani deÄŸiÅŸiyordunuz? Åžili'ye kadar uzanacaÄŸÄ±nÄ±za, Åžile'ye gitseydiniz bu Ã¼lkenin kÃ¶ylerine kasabalarÄ±na gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydÄ±nÄ±z. Åžili'ye boÅŸu boÅŸuna niye gittiniz? Kafa bu Ã¼lkeye yabancÄ±. AklÄ± dedin miydi adamÄ±n aklÄ±na uzak diyarlar geliyor. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz. Nereye gidersen git. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu anlamÄ±yor belki bu lisandan anlar. Tabii ki 'Evet.' Tabii ki 'Evet.' 'Evet'te bereket var diye boÅŸuna demiyoruz.

''BÄ°RÄ°LERÄ° TÃœRKÄ°YE'NÄ°N YELKENLERÄ°NE DOLAN RÃœZGARI ENGELLEMEYE Ã‡ALIÅžIYOR''

Birileri TÃ¼rkiye'nin yelkenlerine dolan rÃ¼zgarÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BakanlarÄ±mÄ±z milletvekillerimiz genel merkezimiz AK Parti'nin A'dan Z'ye bÃ¼tÃ¼n teÅŸkilatÄ± sahada var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacak inÅŸallah.

''OLUR, BAL GÄ°BÄ° OLUR''

TutturmuÅŸlar 'CumhurbaÅŸkanÄ± partili olur mu?' Olur, bal gibi olur. Kurucu genel baÅŸkanÄ±mÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan buradan kendisine selam gÃ¶nderiyoruz.

''OLUR BAL GÄ°BÄ° OLUR''

TutturmuÅŸlar 'CumhurbaÅŸkanÄ± partili olur mu?' Olur bal gibi olur. Kurucu genel baÅŸkanÄ±mÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan buradan kendisine selam gÃ¶nderiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± olmadan hem AK Parti'nin genel baÅŸkanÄ±ydÄ± hem de baÅŸbakandÄ±. BaÅŸbakan olarak TÃ¼rkiye'yi kim imar etti? BaÅŸbakan ve arkadaÅŸlarÄ±. Hastaneler aÃ§Ä±lmadÄ± mÄ±? TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yaralandÄ±. BÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yollarÄ± tÃ¼m insanÄ±mÄ±z kullandÄ±. Hava yolu halkÄ±n yolu oldu. HÄ±zlÄ± tren hayali gerÃ§eÄŸe dÃ¶ndÃ¼. Bu millete bu hizmetlerden faydalanÄ±rken partisi mi soruldu. Bizim siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda hizmet ederken seÃ§men ayrÄ±mÄ± yapmak asla yoktur.

BAÅžBAKAN'DAN ÃœLKÃœCÃœ SELAMIÂ

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, locadan ÃœlkÃ¼cÃ¼ selamÄ± verenlere aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verdi.