13:08, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Apple'dan 'AB yetkisini aÅŸtÄ±' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n en deÄŸerli ÅŸirketlerinden biri olan Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karanÂ Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu'nun adil davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±"Â iddia etti.

Apple'Ä±n, AB Komisyonu'nun geriye dÃ¶nÃ¼k Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± 13 milyar avroluk vergi borcuna iliÅŸkin AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gÃ¶steren LÃ¼ksemburg'daki ilk derece mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± resmi temyiz baÅŸvurusu AB resmi gazetesinde yayÄ±mlandÄ±.

Temyiz baÅŸvurusunda Apple, AB Komisyonu'nun kendisine "tarafsÄ±z" ve "adil" davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°rlanda'nÄ±n kurumlar vergisi sistemini yeniden ÅŸekillendirerek "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

AB Komisyonu kararÄ±nda "temel hukuki hatalar" olduÄŸu vurgulanan baÅŸvuruda, AB Komisyonu'nun dosyadaki tÃ¼m delilleri incelemede de baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu kaydedildi.

BaÅŸvuruda, AB Komisyonu'nun kamu desteklemeleri hukukunu "beklenmeyen bir ÅŸekilde yorumlayarak" tazminat istemesinin "hukuki belirlilik ilkesinin" ihlali olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, Appleâ€™a Ä°rlandaâ€™nÄ±n yerel bir ÅŸirketi olarak davranÄ±lmasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸu belirtildi.Â

SORUÅžTURMA 3 YILDA TAMAMLANMIÅžTI

AB Komisyonu, Apple'Ä±n Ä°rlanda'da kurduÄŸu ÅŸirketlerin vergilendirilmesine iliÅŸkin 3 yÄ±l sÃ¼ren soruÅŸturmasÄ±nÄ± aÄŸustos ayÄ± sonunda tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bir AB Ã¼yesi Ã¼lkenin kamu desteklemelerini ne ÅŸekilde saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sektÃ¶rlerde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruÅŸturmasÄ±nda ÅŸirketin Ä°rlanda'da faydalandÄ±ÄŸÄ± vergi uygulamalarÄ±nÄ±n AB kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

Apple, AB'yi tek taraflÄ± hareket etmekle ve geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k olarak Ä°rlanda'daki vergi kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekle itham etmiÅŸti.