13:12, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

'Islak imza'da kumpas davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul MilletvekiliÂ Dursun Ã‡iÃ§ek'e,Â Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesindeÂ Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan aralarÄ±nda dÃ¶nemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± olan emekli Albay Burhanettin CihangiroÄŸlu, eski Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanÄ± Cengiz Haluk Ä°nce'nin de bulunduÄŸu 15'i tutuklu 18 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbulÂ 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar Cengiz Haluk Ä°nce, Salih Sala, Ali ArabacÄ±, Nazmiye AktaÅŸ, Kemal Ã‡akÄ±r, Ã–zlem KarslÄ±, Lokman BaÅŸer, GÃ¼rol Berber, Mehmet AkÄ±n, EyÃ¼p Kandemir, Ä°smail Ã‡akÄ±r, Ahmet BÃ¼lent Ã–zata, Ä°brahim SavaÅŸ UÄŸurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak ile tutuksuz sanÄ±klar dÃ¶nemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± olan emekli Albay Burhanettin CihangiroÄŸlu, HÃ¼seyin BÃ¼lent Ãœner ve Kemal Pelit katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmaya mÃ¼ÅŸtekiler Dursun Ã‡iÃ§ek ve Serdar Ã–ztÃ¼rk katÄ±lÄ±rken, mÃ¼ÅŸteki eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'u ise avukatÄ± temsil etti.

Yoklama ve sanÄ±klarÄ±n kimlik tespiti yapÄ±lan duruÅŸma, iddianamenin okunmasÄ±yla devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan BÃ¼lent BaÅŸer ile BaÅŸsavcÄ±vekili Zafer KoÃ§ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 144 sayfalÄ±k iddianamede, Ergenekon davasÄ±nÄ±n sanÄ±klarÄ± Ä°lker BaÅŸbuÄŸ, Dursun Ã‡iÃ§ek ve Serdar Ã–ztÃ¼rk "mÃ¼ÅŸteki" sÄ±fatÄ±, Ergenekon davasÄ±nÄ±n bazÄ± sanÄ±klarÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da "suÃ§ duyurusunda bulunan" olarak yer alÄ±yor.

Ergenekon davasÄ± ve bu davanÄ±n sanÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ÅŸtekilere atfedilen eylemlerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± iddianamede, "Ä°rtica Ä°le MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" isimli belge Ã¼zerinde, mÃ¼ÅŸteki Dursun Ã‡iÃ§ek tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen imzayla ilgili rapor dÃ¼zenleyen Adli TÄ±p Kurumu, Polis ve Jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda gÃ¶revli 18 sanÄ±k hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan mÃ¼ÅŸteki ifadelerine deÄŸiniliyor.

Ä°ddianamede, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY), yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda ortaya Ã§Ä±karÄ±landan Ã§ok daha yoÄŸun ÅŸekilde devletin tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ± ve amaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda en Ã§ok yargÄ± hizmeti veren kurumlarla bunlara bilirkiÅŸilik yapan Adli TÄ±p, TÃœBÄ°TAK ve kriminal daireler gibi devlet birimlerine yerleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekiliyor.

Dosyadaki bilgi ve belgelere gÃ¶re "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinin Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderilmesine mÃ¼teakip, mevzuata uygun olmayan ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶rev taksimatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, istenilen yÃ¶nde rapor tanziminin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ÅŸartlarÄ± uymayan adli tÄ±p uzmanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revlendirildiÄŸi, belgeyle ilgili kararÄ±n kuruma geldiÄŸi gÃ¼n oy Ã§okluÄŸuyla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, muhalif kalan Ã¼yelerin kurumdan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¶yle devam ediliyor:

"Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ve Emniyet Kriminal LaboratuvarÄ±nca verilen raporlarda, bilimsel gerÃ§eklikten uzak davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, belge incelemesi yapan uzmanlarÄ±n Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturulduÄŸu, belgenin fluaj incelemesinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼m raporlarda imzanÄ±n tersimi basit, taklidi kolay olduÄŸu belirtilmesine ve hatta iÅŸin ehli olmayanlar tarafÄ±ndan dahi basitÃ§e taklit edilebilecek nitelikte olmasÄ±na raÄŸmen, imzanÄ±n mÃ¼ÅŸtekiye ait olduÄŸunun kabulÃ¼ gerektiÄŸi hususunda maddi delilleri gÃ¶sterilmeksizin kanaat bildirildiÄŸi, mÃ¼ÅŸtekiler Dursun Ã‡iÃ§ek ve Serdar Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n verilen bu raporlar doÄŸrultusunda tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bu plan konu edilerek Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'un da soruÅŸturmaya dahil edildiÄŸi, tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve hakkÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

"DOÄžRUDAN ZEKERÄ°YA Ã–Z'E GÃ–NDERÄ°LEN BELGE ASLI"

Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Haluk Cengiz Ä°nce, BÃ¼lent Ãœner, Ä°smail Ã‡akÄ±r, Lokman BaÅŸer, Mehmet AkÄ±n, BÃ¼lent Ã–zata, EyÃ¼p Kandemir ve GÃ¼rol Berber'in eylemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, soruÅŸturma devam ederken, "Ä°rtica Ä°le MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" isimli belgenin aslÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen Serkan Ã‡akÄ±r isimli ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan, mektup ekinde ve posta yoluyla doÄŸrudan soruÅŸturma savcÄ±sÄ± Zekeriya Ã–z'e gÃ¶nderildiÄŸi ve bu aÅŸamadan sonra sÃ¶z konusu belgeyle ilgili yeni bilirkiÅŸi raporlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydediliyor.

SanÄ±klar BÃ¼lent Ãœner, Ä°smail Ã‡akÄ±r, GÃ¼rol Berber, Mehmet AkÄ±n, Ahmet BÃ¼lent Ã–zata ve EyÃ¼p Kandemir'in Adli TÄ±p Kurumu Fizik Ä°htisas Dairesinde 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±ndan sonra kÄ±sa aralÄ±klarla gÃ¶revlendirildikleri, bu gÃ¶revlendirmeler yapÄ±lmadan Ã¶nce Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca verilen 18 Haziran 2009 ve 2 Temmuz 2009 tarihli raporlarda, "belgedeki imzanÄ±n Dursun Ã‡iÃ§ek'in eli Ã¼rÃ¼nÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin kanaat verilemeyeceÄŸine" dair raporlar hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, bu raporlarda imzasÄ± bulunan sanÄ±klardan Lokman BaÅŸer'in geniÅŸletilmiÅŸ heyet tarafÄ±ndan verilen 4 Åžubat 2010 tarihli raporda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiÄŸi, sanÄ±k Mehmet AkÄ±n'Ä±n Fizik Ä°htisas Dairesinde gÃ¶revlendirildikten Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra, 19 Ekim 2009 tarihli raporda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve "belgedeki imzanÄ±n Dursun Ã‡iÃ§ek'in eli Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunun kabulÃ¼nÃ¼n gerektiÄŸi" ÅŸeklinde mÃ¼talaa verdiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

"ZEKERÄ°YA Ã–Z BÄ°ZZAT GETÄ°RDÄ°"

DÃ¶nemin Ä°stanbul Polis Kriminal LaboratuvarÄ± gÃ¶revlisi sanÄ±klar Kemal Pelit, Hakan Kaymak, SavaÅŸ UÄŸurlu ve Ahmet Mesut Mudu ile dÃ¶nemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlisi sanÄ±klar Burhanettin CihangiroÄŸlu, Salih Sala, Ali ArabacÄ±, Nazmiye AktaÅŸ, Ã–zlem KarslÄ± ve Kemal Ã‡akÄ±r'Ä±n suÃ§a konu eylemleriyle savunmalarÄ±na yer verilen iddianamede, Polis Kriminal LaboratuvarÄ±nÄ±n 20 Haziran 2009 ile Jandarma Kriminal LaboratuvarÄ±nÄ±n 23 Åžubat 2010 tarihli raporlarÄ±nda, "Dursun Ã‡iÃ§ek adÄ±na atfen atÄ±lÄ± bulunan sÃ¶z konusu imzanÄ±n Ã‡iÃ§ek'in eli Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸu kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ÅŸeklinde tespitte bulunduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor.

Ergenekon soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" isimli belgeye ayrÄ± bir Ã¶nem atfedildiÄŸi, belgeyle ilgili imza incelemelerinin de bu soruÅŸturma makamlarÄ± ve ilgili adli kolluk personeli tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekilen iddianamede, "Bu baÄŸlamda bilirkiÅŸilik gÃ¶revini yapan Adli TÄ±p Kurumu ve Polis/Jandarma kriminal laboratuvarlarÄ± gÃ¶revlilerinin silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde yer alarak veya bu yapÄ± iÃ§erisinde yer almamakla birlikte yÃ¶nlendirilme, baskÄ±, ikna suretiyle sÃ¶z konusu raporlarÄ± tanzim ettikleri anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TCK'nÄ±n 276/1. maddesinde tanÄ±mlanan, 'gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± bilirkiÅŸilik yapma' suÃ§unda; gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ±lÄ±k, somut olayÄ±n gerÃ§eklerine uymama veya bilimsel gerÃ§eklere aykÄ±rÄ± olma ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuluyor.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Zekeriya Ã–z'Ã¼n belgenin ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ incelemelerinde, belgeyi Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bizzat getirdiÄŸi ve kurum baÅŸkanÄ± sanÄ±k Haluk Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, bu durumun soruÅŸturma usul ve esaslarÄ±yla adli belge inceleme prensiplerine aÃ§Ä±kÃ§a aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi vurgulanan iddianamede, incelemeye konu belgelerin mahiyetiyle sayÄ±sÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, suÃ§a konu raporlara iliÅŸkin incelemelerin Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede tamamlanarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve geniÅŸletilmiÅŸ heyetle yapÄ±lan incelemede yeterli tartÄ±ÅŸma yapÄ±lmadan blok halinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ verildiÄŸi dile getiriliyor.

FETÃ–/PDY'nin diÄŸer tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda kadrolaÅŸmasÄ±na paralel Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da aynÄ± yol ve yÃ¶ntemleri izlemek suretiyle kadrolaÅŸmaya gittiÄŸi, Ã¶zellikle "Ä°rtica Ä°le MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" olarak bilinen belge ile ilgili bilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±lan 2010 yÄ±lÄ± ve sonrasÄ±nda kurumdaki kadrolaÅŸmanÄ±n en Ã¼st seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶zellikle bu tÃ¼r incelemeleri yapan Fizik Ä°htisas Dairesine Ã¶zel bir Ã¶nem verdiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼tsel aÃ§Ä±dan kurumda istenilen kadrolaÅŸmanÄ±n tam olarak saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor.

TÃ¼m sanÄ±klarÄ±n ''gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± bilirkiÅŸilik veya tercuÌˆmanlÄ±k yapma'' ve ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§larÄ±ndan 8,5 yÄ±ldan 18 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.