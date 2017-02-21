RaÅŸid Dostum'un evi korumaya alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n Kabil ÅŸehrindeki Sherpoor bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Afganistan Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdul RaÅŸid Dostum'un ikametgahÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼n geceden itibaren gÃ¼venlik kuvveti ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.
Dostum'un kendisi gibi Ã–zbek olan rakibi Ahmet khan Ishchi (63) hakkÄ±ndaki iÅŸkence davasÄ±nda suÃ§lanan dokuz gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin tutuklanmasÄ±nÄ± Ã¶nlediÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgede gerginlik yaÅŸanmasÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniliyor.
Ã–te yandan Afgan hÃ¼kÃ¼meti, Ä°shchi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve iÅŸkence edilmesi ile ilgili olanlarÄ±n tutuklanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na sÃ¶z verdi.
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karan AB Komisyonu'nun "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulundu
Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terk etti
Ã‡in Ticaret BakanÄ± Gao, ABD ile yaÅŸanacak ticaret savaÅŸÄ±ndan her iki tarafÄ±n da zarar gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, eÅŸi Mihriban Aliyeva'yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi
ABD'de yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana Yahudi toplum merkezlerine 60'ten fazla bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunuldu
Gambiya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle tutuklanan 171 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸi bildirildi.
Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Pakistan'Ä±n Ã‡arsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
SIPRI'nin araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan silah ticareti, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±ndaki en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±; ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve Almanya toplam silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...
GeÃ§tiÄŸimiz hafta Kosova'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na saldÄ±ran ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ã¶zÃ¼r diledi
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu Gine'nin baÅŸkenti Konakri'de, II. AbdÃ¼lhamid Han Camiini tÃ¶renle ibadete aÃ§tÄ±