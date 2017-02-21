GÃ¼ncelleme: 13:15, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

RaÅŸid Dostum'un evi korumaya alÄ±ndÄ±





Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n Kabil ÅŸehrindeki Sherpoor bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Afganistan Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdul RaÅŸid Dostum'un ikametgahÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼n geceden itibaren gÃ¼venlik kuvveti ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Dostum'un kendisi gibi Ã–zbek olan rakibi Ahmet khan Ishchi (63) hakkÄ±ndaki iÅŸkence davasÄ±nda suÃ§lanan dokuz gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin tutuklanmasÄ±nÄ± Ã¶nlediÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgede gerginlik yaÅŸanmasÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniliyor. Ã–te yandan Afgan hÃ¼kÃ¼meti, Ä°shchi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve iÅŸkence edilmesi ile ilgili olanlarÄ±n tutuklanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na sÃ¶z verdi.

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