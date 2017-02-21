13:35, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport mÃ¼jdesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Bakanlar Kurulunda dÃ¼n imzadan Ã§Ä±ktÄ±, yakÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r." dedi.

TÃ¼fenkci, bakanlÄ±k toplantÄ± salonunda MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Nail Olpak, MÃœSÄ°AD Ankara BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada konuÅŸan TÃ¼fenkci, istikrar ve gÃ¼venin en fazla iÅŸ adamlarÄ± iÃ§in gerekli olduÄŸunu vurgulayarak, "KoalisyonlarÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metsiz kalmanÄ±n TÃ¼rkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler Ã¼rettiÄŸini de yaÅŸayarak gÃ¶rdÃ¼k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼fenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarÄ±na aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceÄŸini vurguladÄ±.

Sistemin bÃ¼rokratik zorluklarÄ±ndan bahseden TÃ¼fenkci, "2016â€™da alÄ±nan kararlar ancak 2017â€™de hayat geÃ§irilebiliyor. Ä°hracat seferberliÄŸi ile ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz teÅŸvikler ve uygulamalar daha hayata geÃ§medi, yeni yeni geÃ§iyor. Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Bakanlar Kurulunda dÃ¼n imzadan Ã§Ä±ktÄ±, yakÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r." diye konuÅŸtu.

TÃ¼fenkci, ayrÄ±ca, Ankara'nÄ±n ihtiyacÄ± olan fuar alanÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda hayata geÃ§irileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Kabulde, MÃœSÄ°AD heyeti TÃ¼fenkci'ye sorunlarÄ±nÄ± ve taleplerini iletti.