ABD askerleri Bulgaristan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO'nun doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§layan Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristanâ€™a gÃ¶nderilen ABD SilahlÄ± Kuvvetleri personelinin ve teÃ§hizatÄ±nÄ±n bu Ã¼lkeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bulgaristan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD SilahlÄ± Kuvvetleri'nin 3. ZÄ±rhlÄ± TugayÄ± ve 4. Piyade BÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼nden 120 personel ve 5 adet "Bradley" tipi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n Novo Selo Ã¼ssÃ¼ne getirildiÄŸi ve ABD askeri birimlerinin ilk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Askerleri karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde konuÅŸan Bulgaristan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ortak Tesis ve Koordinasyon Daire MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yordan Yardanov, ABDâ€™nin Avrupa Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde dÃ¼zenlenen Avrupa mÃ¼ttefiklerine destek amaÃ§lÄ± Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'na Bulgaristanâ€™Ä±n katkÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak, "Bulgaristan'Ä±n kolektif gÃ¼venlik ve savunma sistemine ortaklÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± gÃ¼venlik alanÄ±ndaki benzer inisiyatiflere katÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z Ã¶ncelikli Ã¶nem taÅŸÄ±yor." dedi.
Yordanov, ABD personelinin Bulgar askeri personeliyle ortak tatbikat ve eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AmerikalÄ± komutanlardan Yarbay Jason Sabott, ortak eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ABD'nin savunma alanÄ±nda mÃ¼ttefiklerine verdiÄŸi deÄŸerin aÃ§Ä±k bir ifadesi olduÄŸunu belirterek "Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde aramÄ±zdaki uyum geliÅŸir ve pekiÅŸir. MÃ¼ttefiklerimizin askerleriyle daha Ã¶nce Irak ve Afganistanâ€™da gÃ¶rev yaptÄ±k. Åžimdi ise Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Sabott, Bulgaristanâ€™a gelen AmerikalÄ± askerlerin 9 ay Novo Selo'da gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra geri dÃ¶neceÄŸini, arÄ±ndan yerine benzer bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte baÅŸka bir kadronun geleceÄŸini belirtti.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Novo Selo'daki ABD personelinin katÄ±lacaÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k tatbikat "Saber Guardian 17" olacak. Temmuzda gerÃ§ekleÅŸecek tatbikata 21 NATO Ã¼yesi ve ortaÄŸÄ± Ã¼lkeden 40 bin personelin katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
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