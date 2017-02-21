GÃ¼ncelleme: 14:20, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Esed ile PYD'nin 'derin baÄŸlarÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve PYD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi gÃ¼Ã§lendi. Rejim, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, Afrin ilÃ§esinden sonra Halep'in Åžeyh Maksut ve HÃ¼llÃ¼k bÃ¶lgelerinde "terÃ¶r akademisi" kurmasÄ±nÄ± desteklerken, yaralÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleriniÂ kendi uÃ§aklarÄ±yla Åžam'daki devlet hastanesine taÅŸÄ±yor.

REJÄ°M, YARALI PYD'LÄ°LERÄ° UÃ‡AKLARLA HASTANEYE TAÅžIYOR

TÃ¼rk gÃ¼venlik kaynaklarÄ±, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, rejime ait uÃ§aklarÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrol ettiÄŸi Kobani ve Afrin ilÃ§eleri ile Haseke ilindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri, Åžam devlet hastanesine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini bildirdi.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±na gÃ¶re, geÃ§en hafta iÃ§inde, PKK'nÄ±n Kandil DaÄŸÄ±'ndaki yÃ¶neticilerinden ikisi Suriye'ye gelerek, rejim tarafÄ±ndan uÃ§aklarla gece geÃ§ saatlerde Åžam hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

PYD'LÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N EÄžÄ°TÄ°M MERKEZÄ° KURULDU

Bu arada, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD, Kandil ve Afrin'den sonra Halep kent merkezinin doÄŸusunda kontrol ettiÄŸi Åžeyh Maksud ve HÃ¼llÃ¼k bÃ¶lgelerinde terÃ¶ristler iÃ§in eÄŸitim merkezi kurdu.

Esasen TÃ¼rkmen bÃ¶lgesi olan HÃ¼llÃ¼k, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda sivil ve muhaliflerin tahliyesinden sonra kÄ±smen PYD/PKK'nin kontrolÃ¼ne girmiÅŸti. HalihazÄ±rda HÃ¼llÃ¼k'te hem rejim hem PYD unsurlarÄ± bulunuyor.

Afrin'de geÃ§en ay faaliyete geÃ§en terÃ¶rist eÄŸitim merkezinde, yÃ¼zlerce Ã¶rgÃ¼t mensubu,Â yabancÄ± eÄŸitmenlerden aÄŸÄ±r silah kullanÄ±mÄ±, bomba ve savaÅŸ teknikleri dersleri alÄ±yor.

Bu iki kampta, yÃ¼zlerce Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ Afrin'deki eÄŸitime benzer sisteme tabi tutuluyor.

PYD ve rejim, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren nadiren ve sadece kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara girdi. AralarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸbirliÄŸi en fazla Haseke'de dikkati Ã§ekiyor. Ã–rgÃ¼t, 2012'nin baÅŸÄ±nda rejimden devraldÄ±ÄŸÄ± Haseke'de rejime vergi vermeye devam ediyor. Rejim, kamu kurumlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, gÃ¼venliÄŸi rejim gÃ¼Ã§leri ve Ã¶rgÃ¼t birlikte saÄŸlÄ±yor. Haseke'nin kuzeydoÄŸusunda bulunan PYD kontrolÃ¼ndeki RÃ¼meylan petrol sahasÄ± birlikte korunuyor. Ã‡Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n bir kÄ±smÄ± rejime veriliyor.