13:59, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

YaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere 18 ay ceza!





Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci tarayarak Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi. 24 Mart 2016'da Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n El Halil kentinde gerÃ§ekleÅŸen olayda Ä°srail askeri, yerde yaralÄ± halde yatan ve etrafÄ± ambulans ve askerlerle Ã§evrili olan yaralÄ± Filistinli'yi herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde baÅŸÄ±ndan vurmuÅŸtu. O anlar tesadÃ¼fen olay yerinde bulunan Ä°srail insan haklarÄ± bilgi merkezi Bâ€™Tselem mensubu bir kiÅŸi tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Filistin kamuoyunda infiale yol aÃ§an gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, uluslararasÄ± toplumun da tepkisini Ã§ekmiÅŸti. Â

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