14:21, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Suriye krizinde Cenevre maratonlarÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±





Suriye konulu Cenevre konulu Ã¼Ã§ uluslararasÄ± toplantÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 2012'den bu yana dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¼Ã§ uluslararasÄ± toplantÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±. TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesin BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ihlallerine raÄŸmen savaÅŸÄ±n ÅŸiddetini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi, yeni tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±.

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