14:44, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ã‡in'den ABD'ye "GÃ¼ney Ã‡in Denizi" uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in,Â ABDÂ DonanmasÄ±nÄ±nÂ GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki varlÄ±ÄŸÄ±naÂ karÅŸÄ±Â olduÄŸunu bildirdi.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan Ã¼lkelerin egemenliÄŸini ve gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Washington yÃ¶netimine, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n yararÄ±na faaliyetlerde bulunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan GÄ±ng, "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde tÃ¼m Ã¼lkelerin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyuyoruz ancak bu bahaneyle bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸe zarar verilmesine karÅŸÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

ABD'nin nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi Carl Winson, devriye seferi kapsamÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¶lgedeki ihtilaflÄ± sulara gelmiÅŸti.

Hidrokarbon ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin kaynaklara sahip, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k gÃ¼zergahlarÄ± arasÄ±nda bulunan GÃ¼ney Ã‡in Denizi, dÃ¼nya deniz ticaretinin 3'te 2'sine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde oluÅŸturduÄŸu yapay adalar Ã¼zerinde hava Ã¼ssÃ¼ ve sivil tesisler inÅŸa ederek ihtilaflÄ± sularda konumunu gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Pekin yÃ¶netimi, bÃ¶lgede baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu komÅŸu Ã¼lkelerle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor.

Washington yÃ¶netimi, ihtilaflÄ± GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin, seyrÃ¼sefer Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip uluslararasÄ± sulara dahil olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek bÃ¶lgeye askeri unsurlar gÃ¶nderiyor. ABD yetkilileri, tartÄ±ÅŸmalÄ± sulardaki yapay adalarda tesisler inÅŸa eden Ã‡in'e "uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek bÃ¶lgeyi askerileÅŸtirdiÄŸi" suÃ§lamasÄ±nda bulunuyor.

Pekin hÃ¼kÃ¼meti, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kilometrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasÄ±nÄ± 1947 yÄ±lÄ±ndan kalma bir haritaya dayandÄ±rÄ±yor.