Ã‡in'den ABD'ye

Ã‡in,Â ABDÂ DonanmasÄ±nÄ±nÂ GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki varlÄ±ÄŸÄ±naÂ karÅŸÄ±Â olduÄŸunu bildirdi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan Ã¼lkelerin egemenliÄŸini ve gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Washington yÃ¶netimine, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n yararÄ±na faaliyetlerde bulunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan GÄ±ng, "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde tÃ¼m Ã¼lkelerin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyuyoruz ancak bu bahaneyle bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸe zarar verilmesine karÅŸÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
ABD'nin nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi Carl Winson, devriye seferi kapsamÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¶lgedeki ihtilaflÄ± sulara gelmiÅŸti.
Hidrokarbon ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin kaynaklara sahip, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k gÃ¼zergahlarÄ± arasÄ±nda bulunan GÃ¼ney Ã‡in Denizi, dÃ¼nya deniz ticaretinin 3'te 2'sine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde oluÅŸturduÄŸu yapay adalar Ã¼zerinde hava Ã¼ssÃ¼ ve sivil tesisler inÅŸa ederek ihtilaflÄ± sularda konumunu gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Pekin yÃ¶netimi, bÃ¶lgede baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu komÅŸu Ã¼lkelerle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor.
Washington yÃ¶netimi, ihtilaflÄ± GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin, seyrÃ¼sefer Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip uluslararasÄ± sulara dahil olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek bÃ¶lgeye askeri unsurlar gÃ¶nderiyor. ABD yetkilileri, tartÄ±ÅŸmalÄ± sulardaki yapay adalarda tesisler inÅŸa eden Ã‡in'e "uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek bÃ¶lgeyi askerileÅŸtirdiÄŸi" suÃ§lamasÄ±nda bulunuyor.
Pekin hÃ¼kÃ¼meti, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kilometrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasÄ±nÄ± 1947 yÄ±lÄ±ndan kalma bir haritaya dayandÄ±rÄ±yor.
Fransa'da kuÅŸ gribi (H5N8) tehlikesine karÅŸÄ± Ã¶nlem amacÄ±yla 600 bin kÃ¼mes hayvanÄ± daha itlaf edilecek
Parlamento, Ã¼lkede protestolara neden olan, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile SÄ±nÄ±r Belirlenmesinde toprak kaybetmediÄŸi ve 90â€™lÄ± yÄ±llardan Ã¶nce yayÄ±nlanan tÃ¼m haritalarÄ±n ÅŸimdiki harita ile benzeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Fas'ta FETÃ–'ye ait Muhammed Fatih OkullarÄ± fiili olarak kapatÄ±ldÄ±
Almanya, 178 bin olan asker sayÄ±sÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±na kadar 198 bine Ã§Ä±karacak
Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ABD'ye yÃ¶nelik "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde tÃ¼m Ã¼lkelerin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyuyoruz ancak bu bahaneyle bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸe zarar verilmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suriye konulu Cenevre konulu Ã¼Ã§ uluslararasÄ± toplantÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve PYD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi gÃ¼n geÃ§tikÃ§e gÃ¼Ã§leniyor
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karan AB Komisyonu'nun "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulundu
Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.