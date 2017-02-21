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18:57, 21 Şubat 2017 Salı
Dış Politika
14:50, 21 Şubat 2017 Salı

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İsrail'den Türk iş adamlarına 3 yıllık vize imkanı
İsrail'den Türk iş adamlarına 3 yıllık vize imkanı

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, "Bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize veriyor olacağız. Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize vereceklerini belirterek, "Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecine giren ilişkilerin ihracata yansımalarını Türkiye-İsrail İş Forumu'nda masaya yatırdı.

Forumda konuşan İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Cohen, karşılıklı ilişkilerde çok büyük bir değişim içinde olunduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, uzlaşma sürecinin etkilerini bütün paydaşlar üzerinde görmeye başladıklarını ifade etti.

Cohen, 3 hafta önce Ankara'da gerçekleşen bir toplantıda pek çok alanda ilişkilerin yenilenmesine karar verildiğini, burada özellikle ekonomik anlamda yeni anlaşmaların yapılması, eskilerinin de güncellenmesi konusunda kararlar aldıklarını bildirdi.

Shai Cohen, "Uzmanlar, ticaret potansiyelimizin 8 milyar dolar olduğunu söylüyor. Şu anda ulaşılan rakam 4-5 milyar dolar civarında." dedi.

8 milyar dolarlık rakamın sadece ihracat ve ithalata yönelik olduğunu, gelecek 3 yıl içinde bu rakama ulaşılabilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Cohen, THY'nin Tel Aviv'e günde 10-12 sefer yaptığını, İsrail'deki iş adamlarının THY ile farklı destinasyonlara uçtuğunu anlattı.

Vize politikalarına değinen Cohen, şunları kaydetti:

"Bizler zaten İsrail'e gitmek isteyen Türkiye'deki iş adamlarının süreçlerini nasıl kolaylaştırırızın üzerinde çalışmaya başladık. Bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize veriyor olacağız. Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak. Buna göre de istediğiniz kadar, sınırsız sayıda İsrail'e seyahat edebileceksiniz. İş için İsrail'e gidecekseniz ve bizden vize alacaksanız, lütfen seyahatinizden 3 hafta önce bütün işlemlerinizi ve evraklarınızı tamamlamış olun."

Cohen, meyve sebzede karşılaşılan tarife dışı engellerle ilgili olarak da İsrail'deki yetkililerle konuşup Türk iş adamlarına en kısa sürede haber vereceklerini bildirdi.

POTANSİYEL ÇOK

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de TİM'in bu yıl 71 bin ihracatçıya ulaşmayı amaçladığını, üyelerinin 3,1 milyon kişiye istihdam sağladığını, bu rakamı yıl sonunda 3,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükekşi, 15-17 Mayıs'ta büyük bir ticaret heyeti ile İsrail'e gideceklerini belirterek, son 10 yılda Türkiye'nin İsrail'e olan ihracatının 3 milyar dolara, ithalatın da 1,4 milyar dolar seviyesine geldiğini bildirdi.

Söz konusu rakamları yeterli görmediklerini ifade eden Büyükekşi, iki ülkenin de çok daha büyük potansiyeli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, amaçlarının sadece ihracatı artırmak olmadığını, başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde iş birlikleri yapıp iki tarafın da kazanacağı bir sistemi inşa etmeyi istediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki turizmi de son derece önemsediklerini ifade eden Büyükekşi, "Geçen yıl İsrail'den 300 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl hedefi 400 bine çıkarmak istiyoruz." dedi.

Büyükekşi, İsrail'in girişimcilik konusunda çok başarılı olduğunu belirterek, "Kadın girişimcinin en çok olduğu ülke İsrail. Biz de girişimciliğe çok önem veriyoruz. İnşallah girişimcilik ile ilgili İsrail'de önemli bir çalışmanın altına imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı ilişkilerin güçlenmesi için iş insanlarına vize konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, gerek yaş gerekse kuru meyve sebzede İsrail'e yapılan ihracatlarda tarife dışı engellerle karşılaştıklarını, bu sorunların aşılması için destek beklediklerini kaydetti.

Forumda, İsrail İstanbul Ticaret Ataşesi Monir Agbaria da İsrail’deki iş fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı. ​



İlgili Konular türkiye israil
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