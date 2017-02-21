GÃ¼ncelleme: 03:32, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Hilye-i ÅŸerifleri TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rladÄ±lar | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk ve Ä°slam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geleneksel sanatlarÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla faaliyet gÃ¶steren Adana OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶ren kursiyerler tarafÄ±ndan,Â Hazreti MuhammedÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeden Ã¶nceÂ Hazreti AliÂ tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan, son peygamberin fiziksel Ã¶zelliklerinin bulunduÄŸu ve ona dair Ã¶vgÃ¼ sÃ¶zlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± hilye-i ÅŸerifin TÃ¼rkÃ§esi yazÄ±ldÄ±.

Ã‡ukurova Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan ArapÃ§adan TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrilen metin, enstitÃ¼deki kursiyerler tarafÄ±ndan hat, tezhip, kaat'Ä± ve ebru tekniÄŸiyle yeniden iÅŸlendi.

Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda 3 tane hazÄ±rlanan TÃ¼rkÃ§eÂ hilye-i ÅŸerifler, enstitÃ¼nÃ¼n mÃ¼zesinde sergilenmeye baÅŸlandÄ±.

EnstitÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Meral AltÄ±nkaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸmaya imza attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hilye-i ÅŸerif hakkÄ±nda bilgi veren AltÄ±nkaya, "Hazreti Ali, Peygamber efendimizin fiziksel Ã¶zelliklerini kelimelere dÃ¶kerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. YakÄ±nlarÄ±, Hazreti Muhammed'i anlatan bu belgeleri Ã¼zerilerinde taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r ve onu gÃ¶remeyenlerin bu belgelerle onu gÃ¶rmÃ¼ÅŸ gibi olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Ä°LK TÃœRKÃ‡E HÄ°LYE-Ä° ÅžERÄ°FÄ° YAZDIK"

OsmanlÄ± dÃ¶neminde bu belgelerin duvar sÃ¼sÃ¼ olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren AltÄ±nkaya, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hilye-i ÅŸerif besmeleyle baÅŸlar, 4 halifenin ismi kenarlarda, orta kÄ±sÄ±mda da Hazreti Muhammed'i anlatan Ã¶vgÃ¼ sÃ¶zleri yer alÄ±r. Herkes ArapÃ§a bilmiyor, TÃ¼rkÃ§e de anlaÅŸÄ±labilsin diye Ã‡ukurova Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesinin yardÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrildi ve biz de kurumumuzda ilk TÃ¼rkÃ§e hilye-i ÅŸerifi yazdÄ±k. Åžu anda 3 tane hat ve tezhip sanatÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkÃ§e hilye-i ÅŸerifimiz var. Tamamen el iÅŸÃ§iliÄŸiyle, hat ve tezhip ustalarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda 50 kadar hilye-i ÅŸerifimiz var, deÄŸiÅŸik tekniklerle yapÄ±lan. Kaat'Ä±, ebru, kuyumculuk atÃ¶lyesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸik hilye-i ÅŸeriflerimiz enstitÃ¼mÃ¼zde mevcut."