Hilye-i ÅŸerifleri TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rladÄ±lar | FOTO

TÃ¼rk ve Ä°slam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geleneksel sanatlarÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla faaliyet gÃ¶steren Adana OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶ren kursiyerler tarafÄ±ndan,Â Hazreti MuhammedÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeden Ã¶nceÂ Hazreti AliÂ tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan, son peygamberin fiziksel Ã¶zelliklerinin bulunduÄŸu ve ona dair Ã¶vgÃ¼ sÃ¶zlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± hilye-i ÅŸerifin TÃ¼rkÃ§esi yazÄ±ldÄ±.
Ã‡ukurova Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan ArapÃ§adan TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrilen metin, enstitÃ¼deki kursiyerler tarafÄ±ndan hat, tezhip, kaat'Ä± ve ebru tekniÄŸiyle yeniden iÅŸlendi.
Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda 3 tane hazÄ±rlanan TÃ¼rkÃ§eÂ hilye-i ÅŸerifler, enstitÃ¼nÃ¼n mÃ¼zesinde sergilenmeye baÅŸlandÄ±.
EnstitÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Meral AltÄ±nkaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸmaya imza attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hilye-i ÅŸerif hakkÄ±nda bilgi veren AltÄ±nkaya, "Hazreti Ali, Peygamber efendimizin fiziksel Ã¶zelliklerini kelimelere dÃ¶kerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. YakÄ±nlarÄ±, Hazreti Muhammed'i anlatan bu belgeleri Ã¼zerilerinde taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r ve onu gÃ¶remeyenlerin bu belgelerle onu gÃ¶rmÃ¼ÅŸ gibi olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r." diye konuÅŸtu.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde bu belgelerin duvar sÃ¼sÃ¼ olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren AltÄ±nkaya, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hilye-i ÅŸerif besmeleyle baÅŸlar, 4 halifenin ismi kenarlarda, orta kÄ±sÄ±mda da Hazreti Muhammed'i anlatan Ã¶vgÃ¼ sÃ¶zleri yer alÄ±r. Herkes ArapÃ§a bilmiyor, TÃ¼rkÃ§e de anlaÅŸÄ±labilsin diye Ã‡ukurova Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesinin yardÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrildi ve biz de kurumumuzda ilk TÃ¼rkÃ§e hilye-i ÅŸerifi yazdÄ±k. Åžu anda 3 tane hat ve tezhip sanatÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkÃ§e hilye-i ÅŸerifimiz var. Tamamen el iÅŸÃ§iliÄŸiyle, hat ve tezhip ustalarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda 50 kadar hilye-i ÅŸerifimiz var, deÄŸiÅŸik tekniklerle yapÄ±lan. Kaat'Ä±, ebru, kuyumculuk atÃ¶lyesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸik hilye-i ÅŸeriflerimiz enstitÃ¼mÃ¼zde mevcut."
Afyonkarahisar-KÃ¼tahya-UÅŸak arasÄ±ndaki "BaÅŸkomutan Tarihi Milli ParkÄ±"na yerleÅŸtirilecek Ã¼Ã§ boyutlu mermer rÃ¶lyeflerle BÃ¼yÃ¼k Taarruz adeta yeniden canlandÄ±rÄ±lacak
Adana OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼nde, Hazreti Muhammed'in (SAV) fiziksel Ã¶zelliklerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hilye-i ÅŸerifinTÃ¼rkÃ§esi yazÄ±ldÄ±
FETÃ– darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸma tamamlandÄ±. DuruÅŸmaya yarÄ±n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±yla devam edilecek.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼, Ceyhan Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± Ã¶nÃ¼nden yakÄ±n seyreden TÃ¼rk ve Yunan savaÅŸ gemilerinin burun buruna geldiÄŸi, aralarÄ±na TÃ¼rk sahil gÃ¼venlik botunun girdiÄŸi anlar kameralara yansÄ±dÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Her ÅŸeyden Ã¶nce DEAÅž'a karÅŸÄ± YPG-PKK gibi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle hareket etmek yÄ±lanla yataÄŸa girmek demektir" dedi
Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 143 lira ile son 6 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi. KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±da 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 0,69 azalÄ±ÅŸla 143,40 liradan tamamladÄ±
TÃ¼rkiye, kÃ¼resel konumlama sistemi ve karayolu izleme verilerine gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada ortalama ÅŸehir trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu ilk 10 Ã¼lke arasÄ±nda yer aldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hayrabolu KaymakamÄ± KÃ¼rÅŸad Ã–zdemir ile Kocaeli KÃ¶rfez Adliyesi Hakimi Metin KolotooÄŸlu, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e tutuklandÄ±
AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Aileyi ortadan kaldÄ±racak yÄ±kÄ±m programlarÄ±nÄ±n maalesef televizyonlarda da gÃ¶sterildiÄŸini biliyoruz. Bunlar, TÃ¼rk Ã¶rfÃ¼ne, bizim milletimizin dinine, yaÅŸantÄ±sÄ±na uymayan hususlar. RTÃœK bir sÃ¼rÃ¼ cezalar veriyor. O kadar Ã§ok para kazanÄ±yorlar ki o cezalara raÄŸmen, yine aynÄ± melaneti iÅŸlemeye devam ediyorlar." dedi
DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada verilen tahliye kararÄ±na itirazÄ±n ardÄ±ndan Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±.
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§undan kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dair BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin okunmasÄ±, TBMM Genel Kurulunda usul tartÄ±ÅŸmasÄ±na neden oldu
Selahattin DemirtaÅŸ,"TÃ¼rk milletini, devletini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle 5 ay hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey iki mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda bulunan dÃ¶kÃ¼manlardan yola Ã§Ä±kan polis ekipleri olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engelledi