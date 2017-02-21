'BÃ¼yÃ¼k Taarruz' Ã¼Ã§ boyutlu mermerlere yansÄ±tÄ±lacak

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndanÂ BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Afyonkarahisar-KÃ¼tahya-UÅŸak arasÄ±ndaki "BaÅŸkomutan Tarihi Milli ParkÄ±"na, cephede ÅŸehit olan kahramanlarÄ±n ve savaÅŸÄ±n maketinin mermerdenÂ Ã¼Ã§ boyutlu gÃ¶rselleri yerleÅŸtirilecek.
DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Temel, Kocatepe ve DumlupÄ±nar mevkilerine yerleÅŸtirilecek mermer rÃ¶lyeflerle, ziyaretÃ§ilere bu Ã¶nemli savaÅŸÄ±n daha iyi anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Projenin, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu'nun talimatÄ±yla baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Temel, "BaÅŸkomutanlÄ±k Meydan Muharebesi tarihimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli ama tanÄ±tÄ±mÄ± noktasÄ±nda Ã§ok yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanaati var. Bundan dolayÄ± bu Ã¶nemli savaÅŸÄ± halkÄ±mÄ±za anlatma konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmaya karar verdik. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalardan birisi, savaÅŸtaki kesitleri anlatan rÃ¶lyeflerden oluÅŸacak. Eserlerden ilkini bitirmek Ã¼zereyiz." diye konuÅŸtu.
Ä°lk etapta 15 eserin hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Mahmut Temel, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Åžu anda 9 metrekarelik mermerden, savaÅŸÄ±n 3 boyutlu maketi ve cephede kahramanca Ã§arpÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerinin rÃ¶lyefleri hazÄ±rlanÄ±yor. Kocatepe'den DumlupÄ±nar'a BÃ¼yÃ¼k Taarruz, ilk kez tÃ¼m yÃ¶nleriyle mermerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ maketle anlatÄ±lacak. 26-30 AÄŸustos'ta kutlanacak Zafer HaftasÄ±'nda Kocatepe'yi ziyaret edenleri Ã¼Ã§ boyutlu kahraman TÃ¼rk askerleri karÅŸÄ±layacak."
Afyonkarahisar-KÃ¼tahya-UÅŸak arasÄ±ndaki "BaÅŸkomutan Tarihi Milli ParkÄ±"na yerleÅŸtirilecek Ã¼Ã§ boyutlu mermer rÃ¶lyeflerle BÃ¼yÃ¼k Taarruz adeta yeniden canlandÄ±rÄ±lacak
Adana OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼nde, Hazreti Muhammed'in (SAV) fiziksel Ã¶zelliklerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hilye-i ÅŸerifinTÃ¼rkÃ§esi yazÄ±ldÄ±
FETÃ– darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸma tamamlandÄ±. DuruÅŸmaya yarÄ±n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±yla devam edilecek.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼, Ceyhan Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± Ã¶nÃ¼nden yakÄ±n seyreden TÃ¼rk ve Yunan savaÅŸ gemilerinin burun buruna geldiÄŸi, aralarÄ±na TÃ¼rk sahil gÃ¼venlik botunun girdiÄŸi anlar kameralara yansÄ±dÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Her ÅŸeyden Ã¶nce DEAÅž'a karÅŸÄ± YPG-PKK gibi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle hareket etmek yÄ±lanla yataÄŸa girmek demektir" dedi
Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 143 lira ile son 6 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi. KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±da 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 0,69 azalÄ±ÅŸla 143,40 liradan tamamladÄ±
TÃ¼rkiye, kÃ¼resel konumlama sistemi ve karayolu izleme verilerine gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada ortalama ÅŸehir trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu ilk 10 Ã¼lke arasÄ±nda yer aldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hayrabolu KaymakamÄ± KÃ¼rÅŸad Ã–zdemir ile Kocaeli KÃ¶rfez Adliyesi Hakimi Metin KolotooÄŸlu, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e tutuklandÄ±
AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Aileyi ortadan kaldÄ±racak yÄ±kÄ±m programlarÄ±nÄ±n maalesef televizyonlarda da gÃ¶sterildiÄŸini biliyoruz. Bunlar, TÃ¼rk Ã¶rfÃ¼ne, bizim milletimizin dinine, yaÅŸantÄ±sÄ±na uymayan hususlar. RTÃœK bir sÃ¼rÃ¼ cezalar veriyor. O kadar Ã§ok para kazanÄ±yorlar ki o cezalara raÄŸmen, yine aynÄ± melaneti iÅŸlemeye devam ediyorlar." dedi
DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada verilen tahliye kararÄ±na itirazÄ±n ardÄ±ndan Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±.
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§undan kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dair BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin okunmasÄ±, TBMM Genel Kurulunda usul tartÄ±ÅŸmasÄ±na neden oldu
Selahattin DemirtaÅŸ,"TÃ¼rk milletini, devletini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle 5 ay hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey iki mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda bulunan dÃ¶kÃ¼manlardan yola Ã§Ä±kan polis ekipleri olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engelledi