GÃ¼ncelleme: 04:29, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

'BÃ¼yÃ¼k Taarruz' Ã¼Ã§ boyutlu mermerlere yansÄ±tÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndanÂ BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Afyonkarahisar-KÃ¼tahya-UÅŸak arasÄ±ndaki "BaÅŸkomutan Tarihi Milli ParkÄ±"na, cephede ÅŸehit olan kahramanlarÄ±n ve savaÅŸÄ±n maketinin mermerdenÂ Ã¼Ã§ boyutlu gÃ¶rselleri yerleÅŸtirilecek.

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Temel, Kocatepe ve DumlupÄ±nar mevkilerine yerleÅŸtirilecek mermer rÃ¶lyeflerle, ziyaretÃ§ilere bu Ã¶nemli savaÅŸÄ±n daha iyi anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Projenin, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu'nun talimatÄ±yla baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Temel, "BaÅŸkomutanlÄ±k Meydan Muharebesi tarihimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli ama tanÄ±tÄ±mÄ± noktasÄ±nda Ã§ok yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanaati var. Bundan dolayÄ± bu Ã¶nemli savaÅŸÄ± halkÄ±mÄ±za anlatma konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmaya karar verdik. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalardan birisi, savaÅŸtaki kesitleri anlatan rÃ¶lyeflerden oluÅŸacak. Eserlerden ilkini bitirmek Ã¼zereyiz." diye konuÅŸtu.

"KOCATEPE'YÄ° ZÄ°YARET EDENLERÄ° ÃœÃ‡ BOYUTLU KAHRAMAN TÃœRK ASKERÄ° KARÅžILAYACAK"

Ä°lk etapta 15 eserin hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Mahmut Temel, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžu anda 9 metrekarelik mermerden, savaÅŸÄ±n 3 boyutlu maketi ve cephede kahramanca Ã§arpÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerinin rÃ¶lyefleri hazÄ±rlanÄ±yor. Kocatepe'den DumlupÄ±nar'a BÃ¼yÃ¼k Taarruz, ilk kez tÃ¼m yÃ¶nleriyle mermerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ maketle anlatÄ±lacak. 26-30 AÄŸustos'ta kutlanacak Zafer HaftasÄ±'nda Kocatepe'yi ziyaret edenleri Ã¼Ã§ boyutlu kahraman TÃ¼rk askerleri karÅŸÄ±layacak."