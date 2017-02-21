15:15, 21 Şubat 2017 Salı

Sultanbeyli'de uyku laboratuvarı açıldı





Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarı hizmete girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde, uyku bozukluklarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kurulan Uyku Laboratuvarı hizmete girdi. İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada, hasta uyurken gece boyu izleniyor ve kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Uykuda, horlama ve nefes kesilmesi, nefes darlığı ve nefes durması olan, boğulma hissiyle uyanan, gündüz aşırı uyku hali, uyku esnasında diş gıcırdatan ve değişik hareketlerde bulunan hastalar uyku laboratuvarında incelenecek.

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