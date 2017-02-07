HDP'li Baluken gözaltına alındı

Kurtulmuş'tan 'evlilik programlarına' sert eleştiri

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen, yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar." dedi