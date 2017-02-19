15:35, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Mesut Barzani TÃ¼rkiye'ye geliyor





IKBY lideri Mesut Barzani hafta sonu TÃ¼rkiye'ye geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani, temaslarda bulunmak Ã¼zere hafta sonu Ankara'ya gelecek.



Barzani, geÃ§en yÄ±l 23 AÄŸustos'ta Ankara'ya ziyarette bulunmuÅŸtu. Hafta sonu Ankara'ya ziyaret planladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Barzani'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. GÃ¼ndemde Ã¼Ã§ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor: Musul, BaÅŸika ve Åžengal.

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