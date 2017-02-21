15:47, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°sveÃ§'te Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±. Yerel polis, Kungalv Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi'nin yerel saatle gece 02.00 civarÄ±nda kundaklandÄ±ÄŸÄ±, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak binada bÃ¼yÃ¼k Ã§apta maddi hasar meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Dernek binasÄ±nÄ± daha Ã¶nce AvrupalÄ± TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸinin (UETD) lokal olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. UETD GÃ¶teborg Åžubesi BaÅŸkanÄ± Harun Uzel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, binanÄ±n 2 ay Ã¶ncesine kadar kendileri tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra binayÄ± derneÄŸe devrettiklerini bildirdi. Uzel, "Bize gelen tehditler ve lokale yapÄ±lan fiziki saldÄ±rÄ±lardan sonra biz lokali Kungalv Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸine bÄ±rakarak baÅŸka yere taÅŸÄ±ndÄ±k. Fakat birileri hala lokali bizde sanarak saldÄ±rÄ±larÄ±na devam ediyor." dedi.

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