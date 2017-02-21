16:09, 21 Şubat 2017 Salı

'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu: FETÖ'cü değilim!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast planlayan askerler yargılanmaya devam ediyor.



Sabah oturumunda darbe girişimi öncesinde Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı MAK timleri birlik komutanı olan Binbaşı Taner Berber sorgulandı.



Berber polis ve savcılıktaki ifadesini baskı altında verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almaya gittiklerinden haberi olmadığını, terör operasyonuna gittiklerini söyledi.

Berber ifadesine şöyle devam etti: "Helikopterden indikten sonra silah sesleri gelmeye başladı. Silah seslerinin susmasının ardından çatışmanın olduğu noktaya gittik, 3 sivil gördük onların polis olduğunu anlayınca olayın bizim bildiğimizin dışında cereyan ettiğini anladım ama iş işten geçmişti."



İfadenin ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un soruları geldi. Baştoğ ile Berber arasında şu diyalog yaşandı:

Baştoğ: Niye polisleri kelepçelediniz?



Berber: Ben kelepçelemedim. Benim yetkim yok.



Baştoğ: 25 bin mermiyle gittiniz, nasıl bir terör operasyonu bu?



Berber: Kasada ne varsa aldık götürdük.



Baştoğ: Zimmetlemediniz silahların hiçbirini neden böyle bir şey yaptın?



Berber: O anda gelişen bir olaydı, herkes silahı aldı.





Baştoğ: Neden teslim olmayı düşünmediniz?



Berber: Grup psikolojisiyle hareket ettik. Bu yüzden teslim olmadım. Aklımda teslim olmak vardı ama daha güvenli bir yerde teslim olmak istiyordum. Teslim olanların polisler tarafından öldürüldüğünü duydum. Bu yüzden araziye çıktığımdan pişman değilim.



Baştoğ: Niye siz oraya götürüldünüz?



Berber: Askerliğin temelinde emir sorgulanmaz. Tecrübe kazanmak için götürüldüğümüzü sandık.



Baştoğ: Gökhan (Şahin Sönmezateş) Paşa sizin amiriniz değil, niye ondan emir alıyorsunuz?



Berber: Sorgulamadım

KUZU: NELER YAŞANDIĞINI EMNİYETE GETİRİLİNCE ANLADIM

Taner Berber’in ardından örgütün "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, ifade verdi.



Kuzu, bugüne kadar verdiği bütün ifadeleri reddetti.



Sıradan bir astsubay ve hiçbir yetkisi olmayan bir asker olduğunu iddia eden Kuzu, medya bazında davanın önemli bir ayağı olarak gösterildiği için üzerinde baskı hissettiğini ifade etti.

Kamuoyunda bazı kişilerin kendisinin idam edilmesini istediğini belirten Kuzu, "Saygı duyuyorum ancak iftira diye bir şey de var. Teslim olmak istiyordum. Türkiye'de neler olduğunu emniyete getirilince anladım. Emniyette kimyam değişmeye başladı. İlk ifademde FETÖ ile bağlantım olmadığını söylemiştim" dedi.



Mesleğe girdiğinden itibaren ciddi bir ideolojik çatışma ve dedikodu hastalığının olduğunu gördüğünü öne süren Kuzu, bunun sıkıntısını yaşadığını savundu.

“SUİKAST KELİMESİ ÇOK ÜRKÜTÜCÜ”

Milliyetçi ve muhafazakar bir insan olduğunu söyleyen Kuzu, "Ülkücü camianın ocaklarında yetişmiş bir insanım. Bu yüzden soruşturmalar geçirdim, cezalar aldım. Halihazırdaki yönetimle birlikte ben ve benim gibiler için rahatlama oldu. Suikast kelimesi çok ürkütücü. 30 yıl boyunca insan kurtarmak için eğitim aldım. Benim devletin çıkarlarını her şeyden önemli gördüğümü herkes bilir. 2012'den itibaren benim paralelci olduğumla ilgili dedikodular başladı. İlk başta şakayla başlayan bu şey daha sonra ciddi oldu" diye konuştu.

“FETÖ’CÜ OLDUĞUM DEDİKODUSU ÇIKARILDI”

Sadece üs astsubayı olduğu için terfilerde etkili olduğunu iddia eden Kuzu, "Üs astsubayı olduğum için düşmanım çoktu. FETÖ'cü olduğum dedikodusu çıkarıldı." iddiasında bulundu.

“ÇİĞLİ İMAMI DEĞİLİM”

Sorgusunda "tehdit ve şantaja uğradığını", bu nedenle FETÖ'cü olduğu yönünde ifade verdiğini öne süren Kuzu, "Çiğli imamı değilim" dedi.