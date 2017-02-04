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16:13, 21 Şubat 2017 Salı

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Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü.

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği Adana'da yargılandığı dava gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.



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