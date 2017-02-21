Portakal bahçesinde 80 kilogram patlayıcı bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'nın üst düzey iki mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda bulunan dökümanlardan yola çıkan polis ekipleri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir portakal bahçesinde 80 kilo plastik patlayıcı ile 2 el bombası, 4 fünye ve 1 ateşleyici düzenek ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat'ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK örgütünün silahlı yapılanması HPG bünyesinde sözde Mardin eyaleti özel kuvvet komutanı Behzat kod adlı M.C. ile beraberindeki Rojhat-Bürüks kod adlı A.K'nin üzerinden çıkan dökümanlar ekiplerce incelemeye alındı.
Dökümanlarda Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir arazide gömülü şekilde patlayıcı madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Teröristlerin özellikle 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması öncesi toplumda kaos ve kargaşa yaratmak, huzur ve güven ortamının bozulmasını sağlamak, güvenlik güçleri ile hassas durumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek muhtemel eylemlerde kullanmak amacıyla patlayıcı maddeleri gömmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duran Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Bekirdeyolu mevkisindeki adrese operasyon düzenlendi.
"Dixo" isimli dedektör köpeğin de yer aldığı aramada portakal bahçesinin içerisindeki bir evin önüne gömülü şekilde 55 paket içerisinde 80 kilogram plastik patlayıcı madde, 2 el bombası, 4 fünye ve 1 ateşleyici düzenek ele geçirildi.
Patlayıcı maddeleri gömen kişi ya da kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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