16:42, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Almanya asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racak





Almanya, 178 bin olan asker sayÄ±sÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±na kadar 198 bine Ã§Ä±karacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n artan gÃ¶revler sebebiyle mevcut durumda 178 bin olan asker sayÄ±sÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±na kadar 198 bine yÃ¼kselteceÄŸi belirtildi. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n personel durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan toplantÄ±da askeri ve sivil hizmetler gÃ¶revlerinde ek personele ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 2024 yÄ±lÄ±na kadar asker sayÄ±sÄ±nÄ±n 198 bine, sivil hizmet gÃ¶revi yapan personel sayÄ±sÄ±nÄ±n 61 bin 400â€™e Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Daha Ã¶nce asker sayÄ±sÄ± iÃ§in bir Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n belirlendiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bundan sonra her yÄ±l personel ihtiyacÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸi ve bu deÄŸerlendirmelere uygun hale getirileceÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, Alman Ordusuna yÃ¶nelik taleplerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bundan dolayÄ± nitelikli personele ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade etti. Alman Ordusunda geÃ§en yÄ±l baÅŸlattÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸimin devam edeceÄŸini vurgulayan Leyen, artan gÃ¶revlerle ordunun da bÃ¼yÃ¼mesi gerektiÄŸini kaydetti. Alman ordusunda ÅŸu anda yaklaÅŸÄ±k 178 bin askeri personelin bulunduÄŸu bildirildi. Â

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