Fas'ta FETÃ– okullarÄ± fiilen kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkedeki FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) ait Muhammed Fatih OkullarÄ±'nÄ±n fiilen kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Muhammed Fatih OkullarÄ±'na baÄŸlÄ± tÃ¼m eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan karar gereÄŸince okullar daha Ã¶nce belirlenen tarihte kapatÄ±ldÄ±." denildi.
AÃ§Ä±klamada, eÄŸitim haklarÄ±nÄ± garanti altÄ±na almak iÃ§in, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim ofislerinin Ã¶nerisi ve ebeveynlerin arzusu doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶zel veya devlete ait Ã§eÅŸitli eÄŸitim kurumlarÄ±na kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 Ocak'ta Fas'Ä±n Tanca kentinde 1993 yÄ±lÄ±nda kurulan Muhammed Fatih OkullarÄ±nÄ±n Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 ÅŸubesi iÃ§in kapatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. BakanlÄ±k, kapatma kararÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Kazablanka Ä°dari Mahkemesinin, Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–â€™ye ait eÄŸitim kurumlarÄ±yla ilgili verdiÄŸi kapatma kararÄ±na Ã¶ÄŸrenci velileri ve okul yÃ¶netiminin itirazlarÄ± aynÄ± mahkeme tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.
Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, itiraz dilekÃ§elerinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen bir kararÄ±n idari mahkemelerce iptal edilemeyeceÄŸi gerekÃ§esiyle kabul edilmediÄŸi belirtilmiÅŸti.
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