16:49, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Kosova sÄ±nÄ±r belirlemesi tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova TopraklarÄ±nÄ±n Ã–lÃ§Ã¼m Komisyonu bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼mle ilgili bulgular rapor tasarÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Komisyon BaÅŸkanÄ± Hivzi Ä°slami, Kosova topraÄŸÄ±nÄ±n 10 bin 905 kilometre kare olduÄŸunu belirtti.

ToplantÄ±da, Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile SÄ±nÄ±r Belirlenmesinde toprak kaybetmediÄŸi ve 90â€™lÄ± yÄ±llardan Ã¶nce yayÄ±nlanan tÃ¼m haritalarÄ±n ÅŸimdiki harita ile benzeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Komisyon, Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile SÄ±nÄ±r Belirlenmesinden toprak kaybetmediÄŸi sonucuna vardÄ±. Komisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tomor Qela, uzmanlarÄ±n tÃ¼m bulgularÄ±nÄ±n Ã‡akorâ€™un Kosova topraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi. Komisyonun bu toplantÄ±sÄ±nda BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa da hazÄ±r bulundu.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Hivzi Ä°slami, 25 AÄŸustos 2015' ten Ã¶nce doÄŸrusu 1961 yÄ±lÄ±ndan 1981 yÄ±lÄ±na kadar Kosova topraÄŸÄ±nÄ±n 10.887 kilometre kare olduÄŸunu, 1982â€™den 2007 yÄ±lÄ±na kadar topraÄŸÄ±n 10 bin 908 olduÄŸunu anlattÄ±, ancak buna raÄŸmen bu topraÄŸÄ±n Makedonya ile sÄ±nÄ±rÄ±n belirlenmesinden sonra azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hivzi Ä°slami, komisyona sadece muhalefet partiler ve DeÃ§an, Junik ve Rugova temsilcilerinin dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tarafsÄ±z olduÄŸu garantisini de verdi.

Akademisyen Ä°slami, 24 Åžubat gÃ¼nÃ¼ne kadar HÃ¼kÃ¼met binasÄ±nda malzemenin kamuya sunulacaÄŸÄ±nÄ± ve komisyonun Kosova HÃ¼kÃ¼metine teslim edilecek nihai raporun hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in delillerle kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ her uyarÄ±yÄ± kabul edeceÄŸini duyurdu.