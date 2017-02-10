17:04, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Fransaâ€™da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±





Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± planladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BFM televizyon kanalÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele polisinin, Clermont-Ferrand ve Marsilya kentleri ile Parisâ€™in gÃ¼neyinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°Ã§ Ä°stihbarat Servisi yetkililerine dayandÄ±rÄ±larak verilen haberde, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ zanlÄ±nÄ±n uzun bir sÃ¼redir izlendiÄŸi belirtilerek, bu kiÅŸilerin saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k son aÅŸamaya geldikleri ÅŸÃ¼phesiyle operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. ZanlÄ±larÄ±n, Suriye ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸÄ±rken, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len RaÅŸit KasÄ±m isimli FransÄ±z vatandaÅŸÄ±yla daha Ã¶nce temas iÃ§inde olduklarÄ± tahmin ediliyor. Fransaâ€™da 13 KasÄ±m 2015â€™te, baÅŸkent Parisâ€™te 6 farklÄ± noktaya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmiÅŸti. GeÃ§en yÄ±l Nice kentinde 14 Temmuz'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 86 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular fransa

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.