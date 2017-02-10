Fransaâ€™da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± planladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BFM televizyon kanalÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele polisinin, Clermont-Ferrand ve Marsilya kentleri ile Parisâ€™in gÃ¼neyinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°Ã§ Ä°stihbarat Servisi yetkililerine dayandÄ±rÄ±larak verilen haberde, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ zanlÄ±nÄ±n uzun bir sÃ¼redir izlendiÄŸi belirtilerek, bu kiÅŸilerin saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k son aÅŸamaya geldikleri ÅŸÃ¼phesiyle operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ZanlÄ±larÄ±n, Suriye ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸÄ±rken, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len RaÅŸit KasÄ±m isimli FransÄ±z vatandaÅŸÄ±yla daha Ã¶nce temas iÃ§inde olduklarÄ± tahmin ediliyor.
Fransaâ€™da 13 KasÄ±m 2015â€™te, baÅŸkent Parisâ€™te 6 farklÄ± noktaya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmiÅŸti.
GeÃ§en yÄ±l Nice kentinde 14 Temmuz'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 86 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Parlamento, Ã¼lkede protestolara neden olan, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile SÄ±nÄ±r Belirlenmesinde toprak kaybetmediÄŸi ve 90â€™lÄ± yÄ±llardan Ã¶nce yayÄ±nlanan tÃ¼m haritalarÄ±n ÅŸimdiki harita ile benzeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Fas'ta FETÃ–'ye ait Muhammed Fatih OkullarÄ± fiili olarak kapatÄ±ldÄ±
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Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±
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Suriye konulu Cenevre konulu Ã¼Ã§ uluslararasÄ± toplantÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve PYD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi gÃ¼n geÃ§tikÃ§e gÃ¼Ã§leniyor
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Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
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