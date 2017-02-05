GÃ¼ncelleme: 17:38, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Romanya'da tartÄ±ÅŸmalÄ± af tasarÄ±sÄ± rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Parlamento, Ã¼lkede protestolara neden olan, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Romanya'da, af ve ceza kanununda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren acil hÃ¼kÃ¼met kararnamelerinin rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼met teklifi kabul edildi. Romanya Temsilciler Meclisi, Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k Ã§apta hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere yol aÃ§an af tasarÄ±sÄ±nÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin meclise sunduÄŸu teklifi oyladÄ±. Teklif, 3 Ã§ekimser oya karÅŸÄ± 291 evet oyu ile kabul edilirken, oylamada red oyu kullanÄ±lmadÄ±. Ã–te yandan muhalefetteki Liberal Parti'nin lideri Raluca Turcan, af tasarÄ±sÄ±nÄ±n geri alÄ±namaz zararlara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) gÃ¼venirliÄŸini kaybettiÄŸini ifade etti. HÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± af ve ceza kanunundaki deÄŸiÅŸiklikleri kapsayan kararname, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. Yolsuzlukla mÃ¼cadelenin zayÄ±flayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen yÃ¼z binlerce RomanyalÄ± Ã¼lke genelinde protestolar dÃ¼zenlemiÅŸti. Romanya'da 22 Ocak'ta baÅŸlayan protesto gÃ¶sterilerinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ, af ve ceza kanununda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren acil hÃ¼kÃ¼met kararnamelerini geri Ã§ekme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Kararnamelerin geri Ã§ekilmesine iliÅŸkin karar, 6 Åžubat'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak gÃ¶stericiler, hÃ¼kÃ¼met istifa edene karar gÃ¶sterilere devam edeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Protestolar nedeniyle Ä°ÅŸ, Ticaret ve GiriÅŸimcilik BakanÄ± Florin Nicolae Jianu, Adalet BakanÄ± Florin Iordache ve PSD'nin yerel kadrolarÄ±ndan birÃ§ok isim istifa etmiÅŸti.

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