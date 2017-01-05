18:17, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Fransa'da kuÅŸ gribi paniÄŸi bÃ¼yÃ¼yor





Fransa'da kuÅŸ gribi (H5N8) tehlikesine karÅŸÄ± Ã¶nlem amacÄ±yla 600 bin kÃ¼mes hayvanÄ± daha itlaf edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da kuÅŸ gribi (H5N8) tehlikesine karÅŸÄ± Ã¶nlem amacÄ±ylaÂ 600 bin kÃ¼mes hayvanÄ±Â dahaÂ itlaf edilecek. Fransa TarÄ±m BakanÄ± Stephane Le Foll, France Bleu radyo kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kuÅŸ gribi nedeniyle Ã§oÄŸunluÄŸu kaz ciÄŸeri Ã¼retiminin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Landes bÃ¶lgesinde yaklaÅŸÄ±k 600 bin kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n daha itlaf edileceÄŸini sÃ¶yledi. Daha Ã¶nce o bÃ¶lgenin doÄŸusunda itlaflarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini anÄ±msatan Le Foll, bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n hayvanlarÄ±n itlafÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti. GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTA 3 MÄ°LYON 300 BÄ°N HAYVAN Ä°TLAF EDÄ°LDÄ° Fransa Kaz CiÄŸeri Ãœreticileri DerneÄŸi Genel Sekreteri Marie-Pierre Pe, geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada itlaf edilen kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3 milyon 300 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda risk teÅŸkil eden kasaba sayÄ±sÄ±nÄ±n 463'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fransa ve Macaristan, AB Ã¼lkeleri iÃ§inde kuÅŸ gribinden en fazla etkilenen Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. Kaz ciÄŸeri Ã¼retimi ve ihracatÄ±nda dÃ¼nyada ilk sÄ±rada yer alan Fransa'da kuÅŸ gribinin zararÄ±nÄ±n 120 milyon avroyu bulmasÄ± bekleniyor.

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